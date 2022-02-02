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1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

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威脅濫射 UCLA前講師在科羅拉多州被捕

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
UCLA校園收到濫射恐嚇信，緊急取消面授課改線上教學，幸嫌犯已在外州被捕。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）
UCLA校園收到濫射恐嚇信，緊急取消面授課改線上教學，幸嫌犯已在外州被捕。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

洛杉磯加大UCLA）一名前講師和博士後研究員，31日(周一)晚間向該校哲學系成員發送一段影音，提到大規模槍擊和一份800頁的聲明，其中包含「具體威脅」。校方立即採取應對措施，1 日將面授課改為線上教學。當天中午這名嫌犯已在科羅拉多州被捕。

１日中午，UCLA發出一封電子郵件告訴學生，嫌疑人已被逮捕。電子郵件說：「我們很欣慰地告訴大家，科羅拉多州的執法人員，已經拘留昨天發出威脅的嫌疑人。」「校園１日繼續保持遠程教學，２日將恢復面授課。」

據洛杉磯時報最早獲得威脅的電子郵件，前講師哈里斯（Matthew Harris）對哲學系及其人員構成威脅。周一晚，系主任建議教學轉向線上授課，多名教師照辦執行。

1日早上，洛杉磯加大收到通知，哈里斯並不在加州。據UCLA校報《Bruin》報導，洛杉磯分校哲學系主任勞什 (Sherrilyn Roush) 曾告訴教職員工，「在確定哈里斯的位置之前，不要舉行面授課。」

哲學系一位教師發給學生的電子郵件透露，哈里斯的信息包括一段名為「加州大學洛杉磯分校哲學大規模槍擊案」的視頻和一份800頁聲明，其中包含對我們系某些成員的具體威脅。」

有關哈里斯的視頻和宣言的報導，已經迅速在 Twitter 和 Reddit 等社交媒體平台上流傳，學生和其他人在這些平台上表達了對自身安全的擔憂，並批評官員沒有通知整個校園。在許多帖子中，學生們表示，他們對官員缺乏明確溝通感到恐懼和沮喪。

洛杉磯加大 加州大學 UCLA

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