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專騙老人 貴金屬銷售公司及其業主被起訴

【洛杉磯訊】
該貴金屬投資騙局針對老年人。（Pexel圖片）
該貴金屬投資騙局針對老年人。（Pexel圖片）

加州和聯邦監管機構，1日對位於伍蘭岡（Woodland Hills）的一家貴金屬銷售公司及其業主提起訴訟，指其操弄一場涉案金額達6800萬元的欺詐計畫。該騙局特別針對老年人，建議他們取出其畢生儲蓄和退休帳戶的錢，來購買高度膨脹和定價過高的貴金屬及硬幣。

加州金融保護和創新部（DFPI）聖費南度辦公室指出，這家涉案公司Safeguard Metals LLC及其負責人Jeffrey Santulan，又名Jeffrey Hill，來自泰山納（Tarzana），被指控參與持續欺詐。嫌犯向全國450多名個人騙取共6800萬元。

該訴訟稱，Safeguard Metals在其網站上用虛假陳述吸引受害者，稱其資產達數十億元，並使用恐懼策略來激將老年人購買貴金屬。

在洛杉磯聯邦法院提起的訴訟文件稱，Safeguard Metals 違反聯邦「商品交易法」，建議老年「投資者」兌出他們的儲蓄和退休帳戶，購買該公司出售的價格過高的金屬和硬幣。該公司及其所有者歪曲了他們的憑證，並告知客戶貴金屬是一種安全和保守的投資，相比之下如果股市崩潰了，傳統的退休帳戶則只按照公司的指示行事。

退休 加州 投資

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