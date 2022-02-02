我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

聖瑪利諾華女喜獲千金 生肖「有時差」美牛華虎

記者楊青／聖瑪利諾報導
Cory和千金寶貝Carter。（杜惠莉提供）
Cory和千金寶貝Carter。（杜惠莉提供）

聖瑪利諾華人家庭農曆除夕喜得千金。巴沙迪那漢廷頓醫院農曆除夕深夜喜迎一名華人寶寶，由於離中國農曆虎年大年初一只差兩小時，寶寶按美國時間是牛年寶寶，按中國時間則是虎年寶寶。寶寶的父親正是聖瑪利諾華人協會前會長周書揚（Tony Chou），母親Cory，一家都是南加華人社區活躍人士。周家的喜訊讓不少親友在辭舊迎新夜分享喜訊。

「這真是老天爺送個我們全家最大的新年禮物」。外祖母是南巴沙迪那華人律師杜惠莉，她表示，這是她的第一個孫兒，也是疫情兩年來全家最大的好事，寶貝孫女的到來，就像是上天給了一個新年的特大紅包，實在太讓人高興了。

疫情期間懷寶寶、生寶寶也都不是容易事情。杜律師說，現在進出醫院的檢查非常嚴格。女兒Cory提前到醫院待產，首先進入待產室之前就得現場接受PCR檢測。按照醫院規定，如果待產孕婦檢測呈陽性，所有的家人都不能陪產，產婦要隔離生產；如果孕婦陰性，先生陪產也要接受PCR檢測。如果先生測出陽性，則不能進去陪產，整個生產過程只能產婦自己面對。通過檢測進入待產室的人不能出來，否則每一次都要重新現場檢測，且確定陰性才能進入。

由於待產的人不能出來，華人又不習慣醫院的西式冷食，所以只能依靠家人送吃送喝。醫院規定送來的東西只能放在接收處，由中間人帶給產婦和陪產人，以確保院内人不被交叉感染。杜惠莉說，多次給女兒女婿送東西，都只能進到醫院大堂。所幸女兒和女婿檢測雙雙過關，順利進入產房待產。小寶寶也在六小時後順利出世，母女平安。父母給寶貝挑了一個大氣的英文名字Carter，中文名字「周文奇」，準備出院回家之後與家人和親友們好好慶祝一番。

持續兩年的新冠疫情大大改變了人們的生活節奏，不少年輕人推遲婚期的同時，不少年輕夫婦也推遲了生孩子的計劃，「不過說來好玩，很多年輕人似乎都沒有計劃要孩子，但自己的很多好朋友這兩年都抱了孫子」。杜律師愉快表示，她周邊很多同齡好友「幾乎每個人都抱了孫兒，每個人都非常高興」。

在高興同時也付出行動。第一次當外婆的杜律師大年初一大早就開車到Whole Food，買回至少能用十天的有機豬脚，準備給女兒燉薑醋豬脚。

聖瑪利諾華人協會前會長周書揚（Tony Chou）和太太Cory大年除夕喜迎寶貝...
聖瑪利諾華人協會前會長周書揚（Tony Chou）和太太Cory大年除夕喜迎寶貝千金Carter。（杜惠莉提供）

檢測 華人 疫情

上一則

加州府會同意 再實施有薪病假至9月底

下一則

西來寺祈福 華人併車搶頭香

延伸閱讀

29年前萬聖節殘忍殺害3少年 加州3黑幫兇手 維持死刑原判

29年前萬聖節殘忍殺害3少年 加州3黑幫兇手 維持死刑原判

名牌「有虎出沒」 昂首見衣裝 低嘯入鞋款

名牌「有虎出沒」 昂首見衣裝 低嘯入鞋款

宏都拉斯使館人員染疫 曾接待賴清德特使團

宏都拉斯使館人員染疫 曾接待賴清德特使團

年輕人過年 吃好吃飽 送外賣多掙錢

年輕人過年 吃好吃飽 送外賣多掙錢
生肖(一)／鼠靈活 牛奮發 虎潛心 兔自信

生肖(一)／鼠靈活 牛奮發 虎潛心 兔自信
生肖(二)／龍穩重 蛇福氣 馬活力 羊旺運

生肖(二)／龍穩重 蛇福氣 馬活力 羊旺運

熱門新聞

前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回