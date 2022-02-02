聖瑪利諾華女喜獲千金 生肖「有時差」美牛華虎

Cory和千金寶貝Carter。（杜惠莉提供）

聖瑪利諾華人 家庭農曆除夕喜得千金。巴沙迪那漢廷頓醫院農曆除夕深夜喜迎一名華人寶寶，由於離中國農曆虎年大年初一只差兩小時，寶寶按美國時間是牛年寶寶，按中國時間則是虎年寶寶。寶寶的父親正是聖瑪利諾華人協會前會長周書揚（Tony Chou），母親Cory，一家都是南加華人社區活躍人士。周家的喜訊讓不少親友在辭舊迎新夜分享喜訊。

「這真是老天爺送個我們全家最大的新年禮物」。外祖母是南巴沙迪那華人律師杜惠莉，她表示，這是她的第一個孫兒，也是疫情 兩年來全家最大的好事，寶貝孫女的到來，就像是上天給了一個新年的特大紅包，實在太讓人高興了。

疫情期間懷寶寶、生寶寶也都不是容易事情。杜律師說，現在進出醫院的檢查非常嚴格。女兒Cory提前到醫院待產，首先進入待產室之前就得現場接受PCR檢測 。按照醫院規定，如果待產孕婦檢測呈陽性，所有的家人都不能陪產，產婦要隔離生產；如果孕婦陰性，先生陪產也要接受PCR檢測。如果先生測出陽性，則不能進去陪產，整個生產過程只能產婦自己面對。通過檢測進入待產室的人不能出來，否則每一次都要重新現場檢測，且確定陰性才能進入。

由於待產的人不能出來，華人又不習慣醫院的西式冷食，所以只能依靠家人送吃送喝。醫院規定送來的東西只能放在接收處，由中間人帶給產婦和陪產人，以確保院内人不被交叉感染。杜惠莉說，多次給女兒女婿送東西，都只能進到醫院大堂。所幸女兒和女婿檢測雙雙過關，順利進入產房待產。小寶寶也在六小時後順利出世，母女平安。父母給寶貝挑了一個大氣的英文名字Carter，中文名字「周文奇」，準備出院回家之後與家人和親友們好好慶祝一番。

持續兩年的新冠疫情大大改變了人們的生活節奏，不少年輕人推遲婚期的同時，不少年輕夫婦也推遲了生孩子的計劃，「不過說來好玩，很多年輕人似乎都沒有計劃要孩子，但自己的很多好朋友這兩年都抱了孫子」。杜律師愉快表示，她周邊很多同齡好友「幾乎每個人都抱了孫兒，每個人都非常高興」。

在高興同時也付出行動。第一次當外婆的杜律師大年初一大早就開車到Whole Food，買回至少能用十天的有機豬脚，準備給女兒燉薑醋豬脚。