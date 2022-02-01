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收入多少才算洛杉磯富人？富豪平均收入看這裡

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯前20%富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）
洛杉磯前20%富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

新冠疫情導致貧富兩極分化的現象越來越嚴重，頂級富豪的收入是天文數字，而貧困率也在逐年攀升。在洛杉磯市收入多少才能被視為富有？根據Go Banking Rates網站數據分析，年薪賺到13萬5373元或更多，才能在該市近400萬居民中排名前20%，從而被定義為富人，而這個數字是洛杉磯富人的最低收入。

Go Banking Rates網站使用美國人口普查局的收入數據，確定一個家庭需要賺取多少才能成為該市收入最高的20%的人。根據數據分析，洛杉磯前20%富人的平均收入是26萬8700元。洛杉磯超級富豪或收入最高的5%的人賺得更多，他們的平均薪水為51萬6961元。

該網站同時對全美50個城市做了數據分析，幾乎每個城市都需要六位數薪水才能成為富人。在舊金山，需賺取約23萬9000元才能進入20%的富人階層。底特律是進入前20%門檻最低的城市，收入6萬6139元或更高就可以被稱為該市的富人。

在全國範圍內，人口普查發現2020年的家庭收入中位數為6萬7521元，比前一年下降近3%，這是第一次在統計上顯著下降，由於新冠疫情及隨之而來的經濟影響，這樣的結果也許並不令人意外。而貧困率在2020年也攀升至11.4%。

洛杉磯 人口普查 疫情

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