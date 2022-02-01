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洪堡州大 更名改制工藝大學

編譯組／綜合報導
洪堡州大成為州大系統中，第三所工藝大學的校園。（洪堡州大）
洪堡州大成為州大系統中，第三所工藝大學的校園。（洪堡州大）

洪堡加州州立大學（Humboldt State）將成為繼聖路易奧比斯波（Cal Poly San Luis Obispo）、波莫那（Cal Poly Pomona）外，第三所州大系統（CSU）中的「工藝大學」（polytechnic university）。

洛杉磯時報報導，更名為加州州立洪堡工藝大學，旨在增加這所校園的入學率，分擔聖路易奧比斯波、波莫那工藝大學超額的申請者。該校擁有高需求的理工人才教育（STEM education）和研究計畫。

該大學校長傑克森（Tom Jackson Jr.）在獲得州大理事會批准後表示，洪堡工藝大學將成為21世紀的理工學院，替解決我們面臨緊迫的問題做好準備。

與其他州大校園相比，工藝州大在科學（science）、科技（technology）、工程（engineering）和數學（math）等STEM領域，提供更廣泛的實踐機會。

去年加州州長紐森（Gavin Newsom）批准一項4億5800萬元投資，用於擴展州大STEM計畫。除指定洪堡州大為工藝大學外，還提供2500萬元，於北嶺州大建立一個技術中心，吸引西裔和傳統上服務不足學生進入STEM領域。

至2023年秋季，州府資金將協助洪堡工藝州大建立至少12個學術計畫，加強研究設施，擬議的其他計畫還包括能源系統工程、地理空間分析、網路安全和大麻研究等。

該大學入學率不足30%，州大官員希望該校轉型工藝大學後，吸引更多學生。目前該校招生人數超過5700人，大學部近5200人。預計三年內，入學人數增加50% ，七年內增加100%。

重新定義為工藝大學，不會改變該校錄取過程，學費也不會增加。州大2022-23學年將不會增加學費，已申請大學者，也無需重新申請。

加州 招生 紐森

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