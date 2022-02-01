備戰超級盃 洛市警局增派數百警力

隨著超級盃的到來，洛杉磯市警局額外增加數百警力，維持城市安全。（KTLA電視台）

2022年美式職業足球（NFL ）超級盃 （Super Bowl）即將於2月13日，在英格伍（Inglewood）洛杉磯 SoFi體育場（SoFi Stadium）登場，洛杉磯市警局表示「已做好充分準備，滿足這場舉世矚目的超級盃冠軍賽，與NFL周各項活動的公共安全需求。」

ABC 7電視台報導，洛市警局表示，該部門在全市範圍內加強部署數百名穿制服的警力，也加強部署專門人員負責專責任務。「這些增加的警力將確保社區安全，阻止任何慶祝活動時發生不守規矩或其他破壞等行為」，警方稱。

相關單位並稱，因新冠肺炎爆發被迫停職的1300多名市警局員工，絕大多數已重返工作崗位，與此同時，近期疫情趨緩，新增病例大幅下降。洛市警局還針對所有類型災難、計畫內和計畫外事件制定額外的應急方案，增編可能需要的額外警力。

洛市警局聲明說，「我們重新調整運作和大幅增加規模，確認滿足關鍵時公共安全需求的能力，替即將來到的超級盃做足準備。」

「一年多以來，部門替超級盃相關活動實施人員配備計畫，確保除SoFi運動場外，城市內其他地方都有強大高度警力配置。此外，洛市警局正與洛杉磯地區所有公共安全合作夥伴，及加州、聯邦執法機構密切合作，以高度協調方式應對計劃中與各種突發狀況。」