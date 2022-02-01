超級盃最便宜門票 已破5000元

萬受矚目的超級盃，將於13日於洛杉磯進行，最便宜的門票已超過5000元以上。（Super Bowl推特）

睽違近30年，最受全球矚目的運動賽事，美式足球超級盃 （Super Bowl）將於13日再次於洛杉磯 球場舉行。今年洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）挾主場優勢，球迷不僅瘋狂，門票一票難求，截至1月31日下午最便宜門票價格，已達驚人的5000元，最貴的價格，每張要價近8萬元。

洛杉磯公羊隊30日下午在南加州SoFi球場，對戰舊金山49人隊，以20比17奪得國聯冠軍，取得超級盃迎戰辛辛那提隊資格。KTLA 5電視台報導，今年超級盃第56屆(Super Bowl LVI)，由公羊隊迎戰AFC的辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）隊，在全新最先進的SoFi體育場舉行。該球場2020年進行了NFL 賽季開幕，這次首度舉行冠軍賽。

對超級球迷來說，早早準備花好大錢。NFL官方票務市場Ticketmaster上，最便宜的票價，每張為6000元，但如果算上附加等費用，實際上為7000多元。最昂貴VIP，每張票售價6萬5000元，加上附加費用後，恐達7萬8000元。

與此同時，NFL官方招待提供商On Location的門票起價為5700元，最高可達每張3萬6000元。每張套票內容各不相同，可能包括賽前派對、開放式酒吧，娛樂活動和NFL傳奇球星出席等。

在StubHub上，最便宜的座位每張不到6000元，加上附加費用的價格後接近7500元。與此同時，最貴的票價約2萬8000元，加上預估的附加費，每張實際上可能約3萬6000元。

SeatGeek上門票每張為5125元（含附加費約近7000元），最貴約5萬4000元（包含附加費後約7萬元）。

Vivid Seats上最便宜門票售價，剛超過5000元，最貴的門票在5萬元以上。

當然，在大型比賽前夕，票價可能有所下降，正如SeatGeek的票務追蹤所述「轉售活動在大會冠軍賽後會立即激增，但隨著開幕賽時間逼近，價格通常會下降。」

買不到票的人，當天可在NBC電視看實況轉播。