我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

超級盃最便宜門票 已破5000元

編譯組／綜合報導
萬受矚目的超級盃，將於13日於洛杉磯進行，最便宜的門票已超過5000元以上。（Super Bowl推特）
萬受矚目的超級盃，將於13日於洛杉磯進行，最便宜的門票已超過5000元以上。（Super Bowl推特）

睽違近30年，最受全球矚目的運動賽事，美式足球超級盃（Super Bowl）將於13日再次於洛杉磯球場舉行。今年洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）挾主場優勢，球迷不僅瘋狂，門票一票難求，截至1月31日下午最便宜門票價格，已達驚人的5000元，最貴的價格，每張要價近8萬元。

洛杉磯公羊隊30日下午在南加州SoFi球場，對戰舊金山49人隊，以20比17奪得國聯冠軍，取得超級盃迎戰辛辛那提隊資格。KTLA 5電視台報導，今年超級盃第56屆(Super Bowl LVI)，由公羊隊迎戰AFC的辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）隊，在全新最先進的SoFi體育場舉行。該球場2020年進行了NFL賽季開幕，這次首度舉行冠軍賽。

對超級球迷來說，早早準備花好大錢。NFL官方票務市場Ticketmaster上，最便宜的票價，每張為6000元，但如果算上附加等費用，實際上為7000多元。最昂貴VIP，每張票售價6萬5000元，加上附加費用後，恐達7萬8000元。

與此同時，NFL官方招待提供商On Location的門票起價為5700元，最高可達每張3萬6000元。每張套票內容各不相同，可能包括賽前派對、開放式酒吧，娛樂活動和NFL傳奇球星出席等。

在StubHub上，最便宜的座位每張不到6000元，加上附加費用的價格後接近7500元。與此同時，最貴的票價約2萬8000元，加上預估的附加費，每張實際上可能約3萬6000元。

SeatGeek上門票每張為5125元（含附加費約近7000元），最貴約5萬4000元（包含附加費後約7萬元）。

Vivid Seats上最便宜門票售價，剛超過5000元，最貴的門票在5萬元以上。

當然，在大型比賽前夕，票價可能有所下降，正如SeatGeek的票務追蹤所述「轉售活動在大會冠軍賽後會立即激增，但隨著開幕賽時間逼近，價格通常會下降。」

買不到票的人，當天可在NBC電視看實況轉播。

NFL 超級盃 洛杉磯

上一則

收入多少才算洛杉磯富人？富豪平均收入看這裡

下一則

洛城新語／為什麼反疫苗者將放棄醫療自由？

延伸閱讀

超級盃南加州SoFi球場開打 門票超級貴 一張8萬元

超級盃南加州SoFi球場開打 門票超級貴 一張8萬元

布里德上網秀照片助威 49人隊惜敗

布里德上網秀照片助威 49人隊惜敗
NFL最傑出四分衛傳將退休？ 布雷迪：尚未決定

NFL最傑出四分衛傳將退休？ 布雷迪：尚未決定
洛縣疫情續緩 超級盃和農曆年挑戰大

洛縣疫情續緩 超級盃和農曆年挑戰大
NFL最偉大、超級盃7冠四分衛將退休？布雷迪：尚未決定

NFL最偉大、超級盃7冠四分衛將退休？布雷迪：尚未決定
NFL國聯冠軍爭霸戰 49人球迷發起信號 攻占公羊主場

NFL國聯冠軍爭霸戰 49人球迷發起信號 攻占公羊主場

熱門新聞

前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴