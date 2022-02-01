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反亞裔仇恨 全美6城紀念被殺泰裔翁 洛市同步集會

記者王珂／洛杉磯報導
亞太裔反種族仇恨集會在泰裔社區舉行。 （記者王珂╱攝影）
亞太裔反種族仇恨集會在泰裔社區舉行。 （記者王珂╱攝影）

泰裔社區發展中心（The Thai Community Development Center）1月30日上午在北好萊塢的泰國寺廟（Wat Thai Temple）舉辦亞洲正義集會，紀念被謀殺一周年的84歲泰國老翁，他是數以百計的反亞裔仇恨受害者的其中一員。

據悉，這次集會是一場全國性運動的一部分，與另外其他五個城市同步舉行，包括舊金山市、亞特蘭大、芝加哥、紐約和費城。希望發聲反對仇恨，並將亞裔美國人納入美國社會的各個方面。

國會眾議員趙美心、洛縣檢察長賈斯康、泰國總領事，以及眾多泰裔社區領袖參加了集會，洛杉磯縣政委員蘇麗絲、洛杉磯市議員梁家訓、泰國大使 Manasvi Srisodapol透過視頻講話。

集會開始前，世界著名大提琴手馬友友演奏「You’ll Never Walk Alone」，紀念遇難者和他們的家人。

國會眾議員趙美心(前)在結束對亞太裔社區的種族仇恨集會。 （記者王珂╱攝影）
國會眾議員趙美心(前)在結束對亞太裔社區的種族仇恨集會。 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯縣檢察長賈思康在結束對亞太裔社區的種族仇恨集會上講話 （記者王珂╱攝影）
洛杉磯縣檢察長賈思康在結束對亞太裔社區的種族仇恨集會上講話 （記者王珂╱攝影）

國會眾議員趙美心（左）、洛杉磯市警察局任務區詹姆斯湯森（右）。 （記者王珂╱攝影...
國會眾議員趙美心（左）、洛杉磯市警察局任務區詹姆斯湯森（右）。 （記者王珂╱攝影）

與會者舉著白蓮花的圖片為逝者默哀 （記者王珂╱攝影）
與會者舉著白蓮花的圖片為逝者默哀 （記者王珂╱攝影）

11時45分，南加州泰國協會會長詹格迪(Waranthip Jaengde)與在場嘉賓舉行默哀，來自不同城市的六場集會通過直播分享了這一時刻，在默哀的一分鐘內，與會者舉起去世者維查（Vicha Ratanapakdee）的肖像來紀念他。維查去年2月1日在舊金山遭受無故攻擊後死亡，監控錄像拍到的慘烈畫面引發關注。默哀結束後詹格迪敲響鐘聲打破了沉默的時刻，表明亞太裔社區將不再沉默、容忍虐待和歧視，與會者舉著一朵白蓮花的圖片，象徵力量、啟迪、淨化和精神重生，泰國僧侶為維查誦經。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲在視頻演講中說，關於反亞裔仇恨的報導，最近已經從新聞中消失，但這並不意味著它們已經停止發生，因此今天要繼續為亞太裔社區爭取正義而集會。她呼籲人們抵制大大小小的偏執，並重申對亞太裔兄弟姐妹的承諾，要準確報告和找到遭仇恨傷害的親歷者，幫助他們得到應得的幫助和服務。

維查的女兒表示，仇恨必須改變，因為仇恨無法得到解釋，我們必須超越它，父親會希望我們所有人都能擺脫仇恨，會希望我們用愛來對待他人，感謝社區中那些關心和對抗亞裔仇恨的人。

與會民眾現場舉牌抗議亞裔仇恨 （記者王珂╱攝影）
與會民眾現場舉牌抗議亞裔仇恨 （記者王珂╱攝影）

亞太裔社區反種族仇恨集會現場 （記者王珂╱攝影）
亞太裔社區反種族仇恨集會現場 （記者王珂╱攝影）

與會者舉著一朵白蓮花的圖片，象徵著力量、啟迪、淨化和精神重生。（記者王珂╱攝影）
與會者舉著一朵白蓮花的圖片，象徵著力量、啟迪、淨化和精神重生。（記者王珂╱攝影）

結束對亞太裔社區種族仇恨集會現場舉牌抗議亞裔仇恨 （記者王珂╱攝影）
結束對亞太裔社區種族仇恨集會現場舉牌抗議亞裔仇恨 （記者王珂╱攝影）

泰國 亞裔 洛杉磯

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