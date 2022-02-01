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業務擴大 南加內陸賭場忙招聘

【河濱訊】
南加賭場為應對業務擴大需要，擬舉辦多場招聘會。（官網）
南加賭場為應對業務擴大需要，擬舉辦多場招聘會。（官網）

南加內陸兩家賭場為應對未來業務擴大需要，舉辦多場招聘活動，崗位包括保安、侍者、酒吧服務人員等多種職位。

坦密庫拉市大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）於2月2日至3日午間至午後4時，在水療中心舉辦泳池畔招聘會（poolside job fairs）。招聘會採取一種休閒方式，有雞尾酒招待，還有現場音樂伴奏。招聘職位包括水療中心主管、救生員、廚師及酒吧工作人員。部分職位只要簽約就有獎勵，高達2500元。主辦方說，若獲聘人員能持續工作到10月末，還將獲得500元獎金。大莊家賭場地址：45000 Pechanga Parkway， Temecula

內陸賭場Morongo Casino Resort & Spa為解決人手不足，擬舉辦超過四場招聘會，包括：2月3日上午10時至午後1時，在Morongo Grand Ballroom，其他三場分別在2月9日；2月15日；2月23日。

招聘職位有現金出納、娛樂、食品飲料、酒店、服務、市場促銷、保安及旅遊中心等。同時賭場餐廳因擴大業務需要，也招聘多種職位。

有意應聘者可提前在網上申請，請上網www.morongocasinoresort.com／employment。賭場地址：49500 Seminole Drive， Cabazon

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