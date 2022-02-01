我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

美華婦女會小年夜 喜迎北京冬奧

記者楊青／洛杉磯報導
美國華人婦女聯合會小年夜舉辦辭舊迎新春暨喜迎北京冬奧座談會。（華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會小年夜舉辦辭舊迎新春暨喜迎北京冬奧座談會。（華人婦女聯合會提供）

美國華人婦女聯合會小年夜舉辦辭舊迎新暨喜迎北京冬奧座談會，華人女企業家歡聚一堂，敘舊話新，計畫新年，相互勉勵，期望新年事業更上層樓的同時，也更多盡一己之力，回饋社區，服務人群。

聯合會理事長張嫻表示，中國農曆新年正巧遇到北京冬季奧運會，真是雙喜臨門。她表示，華人婦女聯合會的姐妹們為自己事業全力打拚，尤其在疫情期間，很多姐妹的生意和工作受到重創，但她們依然樂觀向上，而且不忘關心他人。疫情期間，姐妹們為民眾搜集和捐助口罩和手套等防疫用品，組織發放防疫須知和宣傳品，多次前往老人院、孤兒院、警察局捐贈募款和抗疫物資，包括食品、罐頭、口罩、消毒液、手套等，還前往庇護所看望家暴受害婦女及兒童，關愛弱勢團體。張嫻特別感謝會員們的愛心和義舉，也期望大家在新的一年更好地服務社區，回報社會。

創會會長黃惠珍表示，華人婦女聯合會創會28年，勤奮自勉，熱心助人的傳統一直沒有改變，樂見新一代的華人婦女積極向上，互助互愛，期望華人姐妹們新年更上層樓，家和業旺。

榮譽會長曹琳、常務理事長郭志凌、秘書長丁楊、副理事長林安妮、副監事長經賀瑜等參加座談。執行會長吳少萍也通過連線視頻參加座談會。郭志凌特別準備虎年禮盒，給大家帶來驚喜連連。

華人 北京冬奧 疫情

上一則

疫情仍峻 蒙市圖書館延長關閉

下一則

羅蘭學區雙語課程 2．1招收幼稚園新生

延伸閱讀

布碌崙華社 支持北京冬奧

布碌崙華社 支持北京冬奧
圖輯／冬奧嬌點谷愛凌 金牌路上有何難言之隱？

圖輯／冬奧嬌點谷愛凌 金牌路上有何難言之隱？
峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式
聯邦議員敦促美國奧會 捍衛北京冬奧期間敢言選手

聯邦議員敦促美國奧會 捍衛北京冬奧期間敢言選手
北京冬奧相關確診數攀升 俄選手檢測陽性無緣出賽

北京冬奧相關確診數攀升 俄選手檢測陽性無緣出賽
因香港疫情 林鄭月娥不出席冬奧開幕

因香港疫情 林鄭月娥不出席冬奧開幕

熱門新聞

前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴