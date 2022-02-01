美華婦女會小年夜 喜迎北京冬奧

美國華人婦女聯合會小年夜舉辦辭舊迎新春暨喜迎北京冬奧座談會。（華人婦女聯合會提供）

美國華人 婦女聯合會小年夜舉辦辭舊迎新暨喜迎北京冬奧 座談會，華人女企業家歡聚一堂，敘舊話新，計畫新年，相互勉勵，期望新年事業更上層樓的同時，也更多盡一己之力，回饋社區，服務人群。

聯合會理事長張嫻表示，中國農曆新年正巧遇到北京冬季奧運會，真是雙喜臨門。她表示，華人婦女聯合會的姐妹們為自己事業全力打拚，尤其在疫情 期間，很多姐妹的生意和工作受到重創，但她們依然樂觀向上，而且不忘關心他人。疫情期間，姐妹們為民眾搜集和捐助口罩和手套等防疫用品，組織發放防疫須知和宣傳品，多次前往老人院、孤兒院、警察局捐贈募款和抗疫物資，包括食品、罐頭、口罩、消毒液、手套等，還前往庇護所看望家暴受害婦女及兒童，關愛弱勢團體。張嫻特別感謝會員們的愛心和義舉，也期望大家在新的一年更好地服務社區，回報社會。

創會會長黃惠珍表示，華人婦女聯合會創會28年，勤奮自勉，熱心助人的傳統一直沒有改變，樂見新一代的華人婦女積極向上，互助互愛，期望華人姐妹們新年更上層樓，家和業旺。

榮譽會長曹琳、常務理事長郭志凌、秘書長丁楊、副理事長林安妮、副監事長經賀瑜等參加座談。執行會長吳少萍也通過連線視頻參加座談會。郭志凌特別準備虎年禮盒，給大家帶來驚喜連連。