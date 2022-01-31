洛縣連環尾隨入室搶劫 第5名嫌犯遭起訴

前四名嫌犯早先已落網。（洛市警局）

警方31日要求洛杉磯 縣地方檢察官辦公室考慮對第五名嫌疑人提出指控，該嫌犯與在洛杉磯、比佛利山 、格蘭岱和芳塔那發生的一連串尾隨入室搶劫案，以及在好萊塢 一家餐廳附近槍殺一名男子的命案有關。

24歲的洛杉磯居民Marquis Ford因涉嫌參與11月23日在好萊塢槍殺Jose Ruiz Gutierrez於27日被捕。據洛杉磯警局，他目前在押，保釋金為200萬元。據悉，當天凌晨2點左右，23歲的Gutierrez在日落大道7100街區的Bossa Nova餐廳外的一輛車裡等人。當時與他同行的一名女子剛下車，就被一群試圖搶劫她的男子搭訕。當時帶著槍的Gutierrez立即下車進行干預，據稱嫌犯開槍殺人後逃離。

警方認為嫌犯Ford還與其他四人與一連串尾隨入室搶劫案有關，該系列案件近來困擾洛城。

12月21日，在比佛利山、格蘭岱和芳塔那警察局的協助下，洛市警局的尾隨盜竊專案組在洛杉磯和芳塔那的不同地點逮捕四人。其他幾個嫌犯是21歲的Jayon Sanders、20歲的Abraham Castillo、20歲的Tyree Singleton 和21歲的Joshua Saulsberry。前三人都被指控犯有謀殺、搶劫和搶劫未遂罪，Saulsberry被控搶劫。