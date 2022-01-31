我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

南加華人開一元店 疫情期間生意尚好

記者啟鉻／洛杉磯報導
疫情發生後，華人經營的一元店生意尚好，並未受到太多負面影響。（記者啟鉻／攝影）
疫情發生後，華人經營的一元店生意尚好，並未受到太多負面影響。（記者啟鉻／攝影）

南加自新冠肺炎疫情發生後，眾多商家受疫情負面影響很大，有的生意難以為繼，有的關門歇業。不過，少數由華人經營的一元平價店生意尚好。據記者實地觀察，如今所謂一元店只是商家招牌而已，很多貨物從十元到數十元都有，有的甚至百元。有顧客說，昔日「一元店」現已成為「便利店」了。

在蒙特利公園市位於美國銀行附近一家99分店，由一名華人業者經營近十年時間。店內貨物種類很多，從一元左右的記事本，到數十元的電器應有盡有。店員說，老闆外出，正在進貨，忙得沒有一點空閒時間。有年輕顧客表示，疫情中經常到這家平價店購買生活用品，在外州打工返回後，也會購買一些必需品。也有顧客說，疫情中其它超市受影響較大，但這家店生意還好，好像沒有受到太多影響。

在羅斯密市嘉偉路旁有一家BIG SAV 98Cents平價店，業者是華人劉先生。他說，經營有十餘年，疫情期間除了遵守避疫規定生意受些影響外，其它一切都還好。店內不斷有貨物送來，一位廂型車華人駕駛，前來送小木桌銷售，一張桌子可以賣到30多元。店員也忙著將商品擺上貨架。顧客絡繹不絕，不少華人顧客前來購買春節用品，也有部分西裔居民購買生活用品。

華人業者臧先生表示，雖然99分店生意利潤不大，但薄利多銷，有很大消費市場，而且生意一直不差，經濟狀況不佳時，平價店生意反倒比較穩定。尤其是在華人社區，居民只求貨品經濟實惠好用。不過，目前平價店也面臨供應鏈不足問題，貨物有短缺，價格也調漲，現在平價店一元貨已經不多見了，多數商品價位在幾元及十幾元，或數十元的都有，也有商品價格甚至上百元。

台僑、社區歌唱家羅再陵經營兩家7-11便利店。他說，自上世紀70年代末開始經營便利店，現在有十餘名員工。他認為，所謂一元店與便利店還是有很大區別的，一元店商品更注重經濟實用，價格也較低。但商品種類及品質可能不比便利店。不過一元店及便利店也都屬於受廣大消費者喜歡的平價店。

他說，從疫情發生後，他經營的便利店雖然一波三折，但總體上還可以。尤其是民眾接種疫苗後，生意持續向好，令他很欣慰。他表示，疫情期間購買了大量防疫用品，提供員工使用，目的就是避免員工感染病毒，生意也能正常運營。

疫情 華人 供應鏈

上一則

南加華人：商品不耐用 99分店或消失

下一則

南加華人疑遇假檢測站 正規檢測站不會要求填寫社安號碼

延伸閱讀

新冠襲蒙市 兩位城中元老病逝 75年莊尼琴行熄燈

新冠襲蒙市 兩位城中元老病逝 75年莊尼琴行熄燈
接種檢測人龍退燒 嘉惠爾藥房隨到隨打

接種檢測人龍退燒 嘉惠爾藥房隨到隨打
洛縣西南部 1夜5起武裝搶案 所有地點相距約4哩

洛縣西南部 1夜5起武裝搶案 所有地點相距約4哩
亞市治安亮紅燈 便利店5天內兩度被搶

亞市治安亮紅燈 便利店5天內兩度被搶
亞市一家便利店近日被連搶兩次

亞市一家便利店近日被連搶兩次
非裔男闖華人便利店盜竊 被發現惱羞成怒打傷店員

非裔男闖華人便利店盜竊 被發現惱羞成怒打傷店員

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄