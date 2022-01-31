南加華人開一元店 疫情期間生意尚好

疫情發生後，華人經營的一元店生意尚好，並未受到太多負面影響。（記者啟鉻／攝影）

南加自新冠肺炎疫情 發生後，眾多商家受疫情負面影響很大，有的生意難以為繼，有的關門歇業。不過，少數由華人 經營的一元平價店生意尚好。據記者實地觀察，如今所謂一元店只是商家招牌而已，很多貨物從十元到數十元都有，有的甚至百元。有顧客說，昔日「一元店」現已成為「便利店」了。

在蒙特利公園市位於美國銀行附近一家99分店，由一名華人業者經營近十年時間。店內貨物種類很多，從一元左右的記事本，到數十元的電器應有盡有。店員說，老闆外出，正在進貨，忙得沒有一點空閒時間。有年輕顧客表示，疫情中經常到這家平價店購買生活用品，在外州打工返回後，也會購買一些必需品。也有顧客說，疫情中其它超市受影響較大，但這家店生意還好，好像沒有受到太多影響。

在羅斯密市嘉偉路旁有一家BIG SAV 98Cents平價店，業者是華人劉先生。他說，經營有十餘年，疫情期間除了遵守避疫規定生意受些影響外，其它一切都還好。店內不斷有貨物送來，一位廂型車華人駕駛，前來送小木桌銷售，一張桌子可以賣到30多元。店員也忙著將商品擺上貨架。顧客絡繹不絕，不少華人顧客前來購買春節用品，也有部分西裔居民購買生活用品。

華人業者臧先生表示，雖然99分店生意利潤不大，但薄利多銷，有很大消費市場，而且生意一直不差，經濟狀況不佳時，平價店生意反倒比較穩定。尤其是在華人社區，居民只求貨品經濟實惠好用。不過，目前平價店也面臨供應鏈 不足問題，貨物有短缺，價格也調漲，現在平價店一元貨已經不多見了，多數商品價位在幾元及十幾元，或數十元的都有，也有商品價格甚至上百元。

台僑、社區歌唱家羅再陵經營兩家7-11便利店。他說，自上世紀70年代末開始經營便利店，現在有十餘名員工。他認為，所謂一元店與便利店還是有很大區別的，一元店商品更注重經濟實用，價格也較低。但商品種類及品質可能不比便利店。不過一元店及便利店也都屬於受廣大消費者喜歡的平價店。

他說，從疫情發生後，他經營的便利店雖然一波三折，但總體上還可以。尤其是民眾接種疫苗後，生意持續向好，令他很欣慰。他表示，疫情期間購買了大量防疫用品，提供員工使用，目的就是避免員工感染病毒，生意也能正常運營。