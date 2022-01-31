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南加華人：商品不耐用 99分店或消失

記者啟鉻／洛杉磯報導

華人移民美國初期，由於99分店內商品價格便宜，對華人移民生活確實有些幫助。不過，有華人表示，99分店內商品不耐用，所以隨著家庭經濟情況改善，就不再光顧這種廉價商店了。也有華人認為，99分店未來可能消失，成為一種回憶。

南加州中國大專院校聯合校友會現任會長陳啟志表示，移民美國多年，僅僅去過99分店一次或兩次。感到店內商品雖然便宜，但質量不佳，不耐用，所以就不再光顧。多年前，有友人送來一個包包，款式不錯，說是從99分店購買，但用過幾次拉鎖就壞掉了。本來他已經不再去99分店購物，又遇到友人送包包出現質量問題，更是對99分店商品質量不認同。於是從此再也不光顧99分店了。他說，一分錢一分貨，這個說法沒錯。

全美中華青年聯合會會長任向東說，移民美國初期幾年，去99分店購買最多的是清潔用品，比如清潔衛生間的刷子、除去玻璃窗污垢的擦子 。但後來逐漸發現，99分店商品價格也在上漲，品種也不全了。有些必需品只能到其它商店購買。他表示，現在物價持續上漲，99分店也不例外。過去99分店給人生活帶來的各種便利，或許只能成為一種回憶了。

南加高爾夫球運動管理人士于惠民表示，隨著亞洲勞動力成本上升，未來99分店發展並不樂觀。他說，99分店之所以在美國出現和發展，曾一度繁榮，與商品靠亞洲廉價勞動力生產有直接關係。隨著關稅調漲，當地勞動力成本上升，99分店商品就無法維持原先低廉價格。同時由於人們購買習慣發生變化，比如，原先都是逛超市時，看到附近一家99分店，是因為對99分店商品價格好奇才進店購買。現在人們普遍都網上購物。未來99分店維持運營愈來愈難，可能會逐漸消失。

社區人士魏先生表示，華人社區經營的少數所謂一元店，或99分店，店內多數商品價格也都不是一元左右價格，十幾元或數十元價格的都有。所謂一元店與便利店沒有什麼差別。不過，在解決民眾生活必需品方面還是有作用。

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