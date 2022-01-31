聖瑪利諾市議員 揮毫迎新春

周末班學員專注學習書法筆順。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）

洛杉磯地區聖瑪利諾 中文學校「台灣華語文學習中心」於2021年起開設周末成人班以及市府員工專班，營運成效良好，適逢農曆新年，特別將年節習俗融入語文課，課程兼具實用性與趣味，第二學期已有不少慕名而來的新學員加入。

周末班在潘黛比老師以及書法 老師于善靜現場指導下，學員有模有樣揮毫，完成一張張的春聯，開心地準備拿回家貼在門上應景，慶賀新年。市府專班各主管，因疫情考量改以線上課程授課，校長車慶餘與李品頤老師準備齊全，有水寫筆的練習紙、毛筆，還有墨汁與裁好的春聯紙。每位市府主管成員領悟力都很高，在書法老師于善靜的指導下，無論左手或右手書寫，均得要領，市府經理Dr. Marcella Marlowe寫了「春」，也準備將「大吉大利」貼在辦公室門上。

聖瑪利諾中文學校邀請成人班合唱新年歌曲，警察 局長、消防局長、市經理等，每一位輪流演唱「恭喜!恭喜!」，氣氛十分歡樂。也準備將錄製影片放在市府網頁上，在農曆新年期間向大家拜年。

僑委會推動「台灣華語文學習中心設置計畫」，2022年共計將有45所「台灣華語文學習中心」在歐美地區營運。課程細節請洽：聖瑪利諾中文學校（San Marino Chinese School），http://school.ccsm.org，聯絡電話: 626-796-5190。