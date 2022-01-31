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聖瑪利諾市議員 揮毫迎新春

【洛杉磯訊】
周末班學員專注學習書法筆順。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）
周末班學員專注學習書法筆順。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）

洛杉磯地區聖瑪利諾中文學校「台灣華語文學習中心」於2021年起開設周末成人班以及市府員工專班，營運成效良好，適逢農曆新年，特別將年節習俗融入語文課，課程兼具實用性與趣味，第二學期已有不少慕名而來的新學員加入。

周末班在潘黛比老師以及書法老師于善靜現場指導下，學員有模有樣揮毫，完成一張張的春聯，開心地準備拿回家貼在門上應景，慶賀新年。市府專班各主管，因疫情考量改以線上課程授課，校長車慶餘與李品頤老師準備齊全，有水寫筆的練習紙、毛筆，還有墨汁與裁好的春聯紙。每位市府主管成員領悟力都很高，在書法老師于善靜的指導下，無論左手或右手書寫，均得要領，市府經理Dr. Marcella Marlowe寫了「春」，也準備將「大吉大利」貼在辦公室門上。

聖瑪利諾中文學校邀請成人班合唱新年歌曲，警察局長、消防局長、市經理等，每一位輪流演唱「恭喜!恭喜!」，氣氛十分歡樂。也準備將錄製影片放在市府網頁上，在農曆新年期間向大家拜年。

僑委會推動「台灣華語文學習中心設置計畫」，2022年共計將有45所「台灣華語文學習中心」在歐美地區營運。課程細節請洽：聖瑪利諾中文學校（San Marino Chinese School），http://school.ccsm.org，聯絡電話: 626-796-5190。

聖瑪利諾市社區服務主任Cathi Johnson 開心展示作品「大吉大利」。（...
聖瑪利諾市社區服務主任Cathi Johnson 開心展示作品「大吉大利」。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）
聖瑪利諾市市經理Dr. Marcella Marlowe展示揮毫作品。（洛杉磯華...
聖瑪利諾市市經理Dr. Marcella Marlowe展示揮毫作品。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）
聖瑪利諾市市警局長John Incontro 展示揮毫作品。（洛杉磯華僑文教服務...
聖瑪利諾市市警局長John Incontro 展示揮毫作品。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）
聖瑪利諾市市議員 Gretchen Shepherd Romey 臨摹揮毫。（洛...
聖瑪利諾市市議員 Gretchen Shepherd Romey 臨摹揮毫。（洛杉磯華僑文教服務中心提供）

聖瑪利諾 書法 警察

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