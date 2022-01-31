張敦翔用插畫銘記亞裔仇恨受害者

洛杉磯藝術家用插畫向反亞裔仇恨的受害者致敬 （KTLA）

在全美反亞裔 仇恨和攻擊的興起之際，洛杉磯藝術家張敦翔（Jonathan Chang）利用他的技能來記錄失去的生命，希望通過他的作品，讓人們銘記在反亞裔仇恨活動中失去生命的人。

「只要我們記得發生在他們身上的事情，他們就永遠不會死，希望用藝術的方式向反亞裔仇恨的受害者致敬。」 插畫家張敦翔說。

張敦翔用插圖描繪了40歲的華裔女子高慧民，她在紐約市 時代廣場的地鐵站 台候車時，被推下軌道後撞上了迎面高速駛來的地鐵，當場身亡。紐約市民最近在時代廣場為她和其他受害者，舉行守夜活動。

「我只是想讓人們知道，亞裔仇恨是真實存在的，而且就是現在我們社區正在發生的事情，我會用掌握的技能來記錄失去的生命。」 張敦翔說。

反亞裔仇恨受害者 （KTLA）

喬納森·張（Jonathan Chang）用插畫向反亞裔仇恨的受害者致敬 （KTLA）

他表示，「實際上在某種程度上我覺得，我是在試圖通過以某種方式向這些受害者致敬來度過難關，因為我時常感到非常無能為力，以至於在他們需要的時候我們無法提供幫助，當我畫這些肖像時，我覺得我在某種程度上尊重他們，我希望分享他們的故事。我一直告訴自己，只要我們記住發生在他們身上的事情，記住他們的故事，他們就永遠不會死」。