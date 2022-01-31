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CCTV全球愛華春晚迎虎年 四海同慶 喜迎冬奧

記者張宏／聖蓋博報導
南加華人華僑聯合會、華人總商會等70多個僑團代表29日出席第二屆CCTV全球愛華春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會。（記者張宏／攝影）
南加華人華僑聯合會、華人總商會等70多個僑團代表29日出席第二屆CCTV全球愛華春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會。（記者張宏／攝影）

第二屆CCTV全球愛華春晚暨美國華人春節聯歡文藝晚會29日舉行，當天有數百名僑界代表和演出團體，共祝「四海同慶 喜迎冬奧」

當晚在聖蓋博的希爾頓酒店呈現久違的人潮，數百人盛裝出席，聚集一堂，慶祝中國新年。晚會組委會負責人王愛琳表示，春晚對於南加華人很有意義，過去兩年南加社區都沒有大型活動，華人需要在普天同慶的傳統佳節裡舉行春晚。

這次春晚聯合美國當地僑團和海外其他國家華人社團共同舉辦，通過線上線下兩組完全不同節目的形式，向大家展示2022年萬物復甦、百廢待興的春天即將來臨。同時春晚海選節目突破過去春晚的的一貫風格，集美、中、港、台、澳、韓、日等新元素、集聚各民族特色、地域文化和世界多彩文明之美。

晚會組委會負責人王愛琳（左五）和組委會主席蔡成華（右四）等人與總領事張平（右五）...
晚會組委會負責人王愛琳（左五）和組委會主席蔡成華（右四）等人與總領事張平（右五）祝福 新春。（記者張宏／攝影）
僑團代表們拉著慶祝冬奧會成功的橫幅。（記者張宏／攝影）
僑團代表們拉著慶祝冬奧會成功的橫幅。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平出席活動，他表示，中國新春佳節和北京冬奧會即將到來。這次晚會集結南加華人華僑聯合會、華人總商會等70多個僑團，以春節晚會的形式表達僑胞對新春佳節的喜悅心情和對冬奧會的期盼。他和李春林副總領事等領館很高興和僑胞聚集一堂，共慶新春，喜迎冬奧。

晚會組委會八名主席分別是蔡成華，王愛琳，周德昭，林淦花，陳慧碧，邵聞，關鍵榮。蔡成華表示，祝福祖國繁榮昌盛，奧運圓滿成功，中美運動員都能取得好成績。

春晚有抽獎及現金獎。晚會的節目將觀賞性、藝術性、娛樂性集為一體，讓海外文藝團體能追求藝術創新和提供具寬廣多樣的發展空間和表演平台，為大家奉獻一台熱鬧非凡、豐富多彩的文化藝術盛宴。

華人 南加 北京冬奧

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