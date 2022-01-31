我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

遭詐騙失業救濟金200億 加州EDD局長再換人

編譯組／綜合報導
陷入困境的加州就業發展局，兩年多來已出現三名主管。（EDD網站）
陷入困境的加州就業發展局，兩年多來已出現三名主管。（EDD網站）

加州政府被詐騙200億失業救濟金鉅款，到底誰該負責？現在這個陷入困境的部門，將在兩年內迎來第三位局長。

加州就業發展局（Employment Development Department，EDD）局長沙恩茲（Rita Saenz）在上任一年左右，於28日辭職。自2020年以來擔任該部門副局長法里亞斯（Nancy Farias）將接任局長一職，年薪20萬4613元。

就業發展局是州府勞工廳屬下的單位，該廳前任廳長華裔蘇維思，在大規模詐騙案爆發後，卻高升聯邦勞工部副部長。而州長紐森則打敗罷免投票的嘗試，繼續保住官位。看來這次加州痛失200億鉅款的責任，得州府二級機關的首長獨自承擔。

沙恩茲曾在2000年代初期，領導加州社會服務局（California Department of Social Services，CDSS），且曾是全錄公司（Xerox Corp）高管，由於加州就業發展局長期受到詐欺與延遲付款困擾，沙恩茲於2021年臨危受命領導該部門。

新冠肺炎疫情發生，加州州長紐森（Gavin Newsom）發布全國第一個全州範圍居家避疫令（stay-at-home）後，負責申請失業救濟金的該部門不堪重負。

自那時以來，該部門收到2640萬份失業救濟金申請，支付1800億元。然其中約有200億元被詐騙，支付給冒充監獄囚犯等詐欺者，其中甚至出現聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）也被冒名詐騙加州政府寄送支票的案例。

身為EDD主管，沙恩茲試圖實施加州審計長的21項建議，到目前為止，該部門已實施其中五項，其餘則處於不同的實施階段。在宣布辭職備忘錄中，沙恩茲說，她只計畫在該部門一段時間。

她在該部門發布的新聞稿中說，「我為去年加州就業發展局實施的許多改革和計畫感到自豪。我相信法里亞斯有能力和實際經驗，保持這種積極模式。」

紐森稱讚沙恩茲是「堅定的領導者」，稱其領導「部門重要改革，更好的替加州勞工服務，防止詐欺並追究不良行為者。」

近期該部門發現另一宗詐欺計畫，詐騙者冒充醫師欺騙加州官員，向他們簽發殘疾檢查。該部門凍結與2萬7000多名醫師相關，約34萬5000宗索賠申請。本週早些時候，該部門宣布其中98%索賠案屬於詐欺。

然而，該部門也確實凍結了一些遇到困難的合法索賠人權益。

一直是該部門直言不諱批評者，佛瑞斯諾（Fresno）共和黨眾議員帕特森（Jim Patterson）說，「EDD一直努力淡化，它們近期在防止殘疾索賠申請中出現詐欺行為方面的失敗，州長需讓一位有勇氣的人負責該部門，做出必要改變。」

加州 詐欺 詐騙

上一則

CCTV全球愛華春晚迎虎年 四海同慶 喜迎冬奧

下一則

聖峪華協剪紙虎、福字過新年

延伸閱讀

州長紐森提「加州藍圖」 余淑婷扮「財務後盾」

州長紐森提「加州藍圖」 余淑婷扮「財務後盾」
加州勞工染新冠 可請80小時有薪假

加州勞工染新冠 可請80小時有薪假
鐵道劫竊逮280人 犯罪現場堪比第三世界 紐森決重懲

鐵道劫竊逮280人 犯罪現場堪比第三世界 紐森決重懲
加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億

加州高鐵建設 紐森加碼投資 中央谷地路段再砸42億
刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回

刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回
遊民解方 紐森回嗆洛警長

遊民解方 紐森回嗆洛警長

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄