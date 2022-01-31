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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

疫情沒完沒了 南加漸走出恐懼

疫情在加州肆虐已超過兩年，比對一年前和兩年前的今天，南加民眾似乎已漸走出對新冠病毒的恐懼心態，雖然變種病毒不斷推陳出新，但日常生活還是要過、升斗小民還是得賺錢養家，畢竟病毒不可能明天就自動消失，每個人作好自己能力所及的防疫措施，用健康的心態面對不可抗力的新變種，才能把仗繼續打下去。

回想2020年2月，新冠病毒在南加爆發不久，病例數比起現在簡直九牛一毛，但未曾遭受瘟疫大流行侵害的新一代南加民眾，心中恐懼卻是現在的十倍百倍。於是看到各地超市出現民生物資搶購潮，從瓶裝水到衛生紙，從米麵油鹽到肉類和罐頭，貨架上被驚恐的民眾搬空。美國是世界上物資最豐饒的國家，曾幾何時看過這種戰後餘生，令人瞠目結舌的場景。

另方面，當時各種社交媒體平台，瘋狂轉發各種以訛傳訛、未經證實的小道消息、錯誤疫情，一下子說「南加某城市將成為武漢以外疫情爆發的最熱點」，要不就說「東南亞某些國家已下令禁止稻米出口」，搞得人心惶惶，繼續搶購物資。

2021年2月，美國緊急研發出來的新冠疫苗才剛上市不久，供不應求，於是許多人想盡辦法，找門路盡快打到疫苗，並能在四周後打上第二劑。當時正值新冠侵的第一個聖誕新年假期後疫情大爆發，大批民眾因群聚被感染，各地醫院急診室人滿為患，各地殯儀館屍滿為患，讓人感覺似乎距離地獄已不遠。

2021年的夏末秋初，DELTA病毒在南加漸消退，加上疫苗普及，許多人開心的取下口罩上班、外出逛街吃飯，慶幸終於熬過一年半的艱苦抗戰。誰知感染力更強的OMICRON變種以閃電速度入侵，2021年底聖誕元旦假期，又重演2020的悲慘世界，急診室再度人滿為患，死亡人數急劇上升，成千上萬飽受折磨、精疲力竭的醫護人員高呼「我們已經受不了」。

然而南加2022與前兩年最大的不同在於，現在超市裡物資充裕，再也沒有人搶購物資；各地購物中心與華洋餐館，人潮已漸回復到接近疫情前的水準，即使是十天前洛杉磯縣每日新增確診動輒超過4萬人，但周末各地熱門餐館內依然接近客滿，上街購物出遊的人也很多。

主因是大多數人已打了兩劑疫苗，甚至第三劑補強針，如果不幸中標，絕大多數不致引發重症也不用住院。再者，有一些部分人已從OMICRON痊癒，取得免疫抵抗力。再加上經過兩年的磨難，大家逐漸從恐懼中復原，目前除了與病毒共存，再也沒有更好的方法能過正常日子了。

盡管多數人已打了疫苗，但兩年來我們不斷看到悲慘的故事重覆出現，一部分自始至終堅持不打疫苗的人，包括不少第一線警消人員在內，不但自己感染，而且傳染給家人，臨終的遺言是悔恨自己沒有早點打疫苗。

美國政府無法強迫人民打疫苗，近來某些不打疫苗、感染OMICRON的人幸運康復，更讓他們覺得根本不用打疫苗。但過去血淋淋的教訓告訴大家，感染新冠是會死人的。如果你覺得自己身強體壯不必打疫苗，或感染後也一定是輕症，我們只能「祝你好運」，並且拜託你與大家保持距離，不要傳染給週遭無辜的人。

疫苗 南加 疫情

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