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症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

洛縣單日確診數急降 病歿率仍高

記者王珂／洛杉磯報導
洛杉磯縣新冠疫情每日簡報
洛杉磯縣新冠疫情每日簡報

洛杉磯縣每日確診病例數30日雖急劇下降，但死亡數仍高。而洛縣僅在1月的前27天新增病例，就超過了2021年全年的病例數。

洛杉磯縣公共衛生局30日指出，當日新增1萬6835例新冠確診病例、40例新死亡。目前有3852人因新冠住院。比對前七天之前，23日有2萬6354例、死亡63例，數字已快速下降。但官員警告說，病例和死亡人數也可能反映了周末報告延遲。

在感染人數每日下降之際，許多家庭聚會和社區計畫在慶祝農曆新年。30日在SoFi體育場剛舉辦的洛杉磯公羊隊對舊金山市49人隊的NFC冠軍賽，獲勝者將晉級超級碗（Super Bowl）決賽，計畫於2月13日在英格伍（Inglewood）舉行，球迷的群聚集可能造成大量感染。

華人區蒙市圖書館附近的疫苗注射點 （記者王珂╱攝影）
華人區蒙市圖書館附近的疫苗注射點 （記者王珂╱攝影）

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）說，對於高風險居民，包括年長者、免疫功能低下者，或有潛在健康狀況的居民，鑒於傳播率仍然很高，聚會可能特別危險。

因為儘管每日新冠病毒病例數和住院人數繼續下降，但該縣30日的每日新冠死亡數仍保持在10多個月以來的最高水準。通常死亡人數反映落後於住院人數。最新的死亡數是聖誕節前報導的死亡數的四倍多。在聖誕節前每天約15人死亡。但所幸最新數字仍遠低於去年冬天的高峰，當時每天約有240人死亡。

洛杉磯縣的趨勢大致反映了全國趨勢，美國平均每天約有2300例新冠死亡，高於夏季每天約1900人死亡的高峰，但低於2021年冬季每天3400人死亡的高峰。

根據洛杉磯時報對數據的分析，截至30日，洛杉磯縣上周平均每天新增2.2萬例病例，這大約是本月早些時候紀錄的Omicron峰值的一半。儘管如此，病例率仍高於去年冬季每天 1.6萬例的峰值，這也是由於高傳播率，官員們仍在敦促人們保持謹慎的原因。

本月洛杉磯縣的新冠感染人數令人歎為觀止，據洛杉磯時報對加州數據的分析，洛縣僅在1月的前27天記錄了超過91萬例新冠病毒病例，超過了2021年全年共約88.8萬例病例數。

洛縣衛生官員近日就五至11歲兒童的疫苗接種率太低發布警告，指出該年齡組中只有約30%的兒童接種了至少一劑疫苗。而該年齡組的住院人數從11月中旬的每周兩人增加至1月中旬的每周23人。而兒童疫苗接種率最低的是洛縣最貧困的社區。相比之下北加州的舊金山該年齡段疫苗接種率達到73%。

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