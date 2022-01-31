南加華人疑遇假檢測站 正規檢測站不會要求填寫社安號碼

陳太太一家1月13日在羅蘭岡香港廣場做檢測，但時隔半月仍未收到報告。（陳太太提供）

南加新冠疫情持續升溫，大部分檢測 站每天人滿為患，但洛杉磯縣一名華人日前表示，最近曾遇到一家檢測站無人排隊，因此全家人順便做了檢測。但時隔半個月仍未收到任何檢測報告，回想當時情形覺得疑點重重，懷疑自己碰到的可能是假檢測站，因為正規的檢測站不會要求民眾填寫社安號碼。

亞凱迪亞（Arcadia）居民陳太太回憶，1月13日全家人去羅蘭岡（Rowland Heights) 香港廣場的一家餐廳用餐。中午12時左右，她看到廣場有一家檢測站，「幾張桌子臨時搭建的檢測攤位，兩名醫護人員在那裡，當時只有三個人等候檢測。」

陳太太清楚記得就在同一天，多家媒體報導天普 市（Temple City）公園檢測人群爆滿，排隊三小時才能輪到，陳太太的朋友那天也在天普市等候。看到這家檢測站竟無人排隊，她非常興奮，提議一家五口人包括三個孩子都順便做一下檢測。

現場醫護人員也熱情建議陳太太一家做檢測，並表示他們和天普市檢測站屬於同一機構。據陳太太陳述，檢測前她被要求填寫一份包括所有個人信息在內的表格，「我填了姓名、家庭住址、電話號碼等基本信息，但社安號、醫療保險 信息沒有按要求填寫，這些比較敏感，我一直謹慎對待。」

一家人的檢測當天很快順利完成，但時隔兩周後，陳太太始終沒有收到任何報告結果，她開始懷疑這是一家專門竊取個人資料的假檢測站，仔細分析後發現疑點重重。

首先，現場兩名醫護人員稱自己與天普市檢測站屬於同一機構，但陳太太核實發現，他們並非同一家；其次，同一時間段其他檢測站排長隊，而這家竟無人問津無需預約；當時覺得自己幸運，碰到不用排隊的檢測站，事後回想覺得可疑；再者，要求填寫包括社安號在內的個人信息也十分蹊蹺，其他檢測站不會要求填寫這些。陳太太說，檢測站當時還表示幾天內，會通過短信方式告知檢測結果。「一般都通過郵件發送報告，但這家說只發短信也讓人懷疑。」

此外還有一點讓陳太太感覺可疑，當天一家人檢測後就在附近就餐，吃完飯大概下午2時左右，看到這家檢測站已開始收攤。「攤位上工作時間寫著周一至周五，早上8時至下午4時，但那天這麼早就收攤，那時我就感覺就有些不對勁。」

綜合以上疑點，陳太太認為他們碰到了一個假檢測站，「我們一家的個人資料都可能被竊取了，不知道接下來會有什麼後果。聽說有些假檢測站通過收費方式騙錢，我們沒被騙錢，但信息被盜也讓人擔憂。」