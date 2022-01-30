新冠襲蒙市 兩位城中元老病逝 75年莊尼琴行熄燈

蒙市地標性琴行「莊尼樂器」行也因主人離世，結束長達將近70年的營業，黯然熄燈走入歷史。（林達堅提供）

新冠疫情 提前奪去許多人的生命，服務蒙特利公園 市幾十年的市府老書記和城中區商業發展委員會前主席雙雙過世，蒙市地標性琴行也因主人離世，結束75年的歷史熄燈走入歷史。

位於嘉惠爾大道林肯酒店附近的「莊尼樂器」是蒙市地標建築之一，在當地家喻戶曉。以往每年逛世界日報農曆新年廟會的華洋民眾也會慕名來訪。從1946年開門到數月前關閉，這家老琴行經歷了超過一甲子的世事變遷，但依然敵不過一場前所未有的病毒和瘟疫，不少街坊爲之唏噓。

結束長達將近70年的營業，黯然熄燈走入的歷史蒙市地標性琴行「莊尼樂器」行，已由華人收購。（林達堅提供）

「Jonny大概是去年秋天走的，算算不到80歲」，蒙特利公園市前市長林達堅表示，因爲自己的太太和妹妹也在嘉惠爾大道開時裝店，與莊尼琴行僅幾十米之遙，所以和Jonny一家和琴行都很相熟，兩家都有不少共同的老客戶，而林達堅的三個孩子小時學音樂，也都在莊尼琴行買樂器。林達堅說，莊尼夫婦經營琴行幾十年，蒙市和周邊城市很多華人家長和學生也都認識他們，而熱心的莊尼夫婦也常常到阿罕布拉學區參加孩子們的音樂會，瞭解他們銷售的樂器的使用情況和孩子們的需要。

這位琴行老闆也服務社區，擔任蒙市商業發展委員會副主席和主席多年，與時任市長的林達堅和其他的華裔 市議員一起，美化綠化蒙市交通幹道，增設自行車架和街道垃圾桶，在公共汽車停車站旁增加遮陽棚和休息長椅。不少蒙市的老居民都表示，他們記得那個「高高瘦瘦、講話斯文」的琴行老闆莊尼。

在本次疫情當中失去生命的還有蒙市前市府書記巴隆，在他任內幾十年，從陳李琬若、趙美心、姜國樑等，到後來的劉達強、黃維剛，以及再後來的林達堅、陳贊新等等蒙市華裔民選官員，幾乎都是他經手登記競選。而洛杉磯老一輩華文媒體記者，也都先後與他打交道，一位記者表示，巴隆過世也將蒙市的許多故事帶入了歷史。

林達堅表示，疫情重挫各行各業，對蒙市商家打擊非常大，目前元氣還在緩慢恢復當中，而一些商家像莊尼樂器行一樣，不幸停業走入歷史。