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新冠襲蒙市 兩位城中元老病逝 75年莊尼琴行熄燈

記者楊青／蒙特利公園市報導
蒙市地標性琴行「莊尼樂器」行也因主人離世，結束長達將近70年的營業，黯然熄燈走入歷史。（林達堅提供）
蒙市地標性琴行「莊尼樂器」行也因主人離世，結束長達將近70年的營業，黯然熄燈走入歷史。（林達堅提供）

新冠疫情提前奪去許多人的生命，服務蒙特利公園市幾十年的市府老書記和城中區商業發展委員會前主席雙雙過世，蒙市地標性琴行也因主人離世，結束75年的歷史熄燈走入歷史。

位於嘉惠爾大道林肯酒店附近的「莊尼樂器」是蒙市地標建築之一，在當地家喻戶曉。以往每年逛世界日報農曆新年廟會的華洋民眾也會慕名來訪。從1946年開門到數月前關閉，這家老琴行經歷了超過一甲子的世事變遷，但依然敵不過一場前所未有的病毒和瘟疫，不少街坊爲之唏噓。

結束長達將近70年的營業，黯然熄燈走入的歷史蒙市地標性琴行「莊尼樂器」行，已由華...
結束長達將近70年的營業，黯然熄燈走入的歷史蒙市地標性琴行「莊尼樂器」行，已由華人收購。（林達堅提供）

「Jonny大概是去年秋天走的，算算不到80歲」，蒙特利公園市前市長林達堅表示，因爲自己的太太和妹妹也在嘉惠爾大道開時裝店，與莊尼琴行僅幾十米之遙，所以和Jonny一家和琴行都很相熟，兩家都有不少共同的老客戶，而林達堅的三個孩子小時學音樂，也都在莊尼琴行買樂器。林達堅說，莊尼夫婦經營琴行幾十年，蒙市和周邊城市很多華人家長和學生也都認識他們，而熱心的莊尼夫婦也常常到阿罕布拉學區參加孩子們的音樂會，瞭解他們銷售的樂器的使用情況和孩子們的需要。

這位琴行老闆也服務社區，擔任蒙市商業發展委員會副主席和主席多年，與時任市長的林達堅和其他的華裔市議員一起，美化綠化蒙市交通幹道，增設自行車架和街道垃圾桶，在公共汽車停車站旁增加遮陽棚和休息長椅。不少蒙市的老居民都表示，他們記得那個「高高瘦瘦、講話斯文」的琴行老闆莊尼。

在本次疫情當中失去生命的還有蒙市前市府書記巴隆，在他任內幾十年，從陳李琬若、趙美心、姜國樑等，到後來的劉達強、黃維剛，以及再後來的林達堅、陳贊新等等蒙市華裔民選官員，幾乎都是他經手登記競選。而洛杉磯老一輩華文媒體記者，也都先後與他打交道，一位記者表示，巴隆過世也將蒙市的許多故事帶入了歷史。

林達堅表示，疫情重挫各行各業，對蒙市商家打擊非常大，目前元氣還在緩慢恢復當中，而一些商家像莊尼樂器行一樣，不幸停業走入歷史。

疫情 華裔 蒙特利公園

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