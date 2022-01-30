洛縣疫情續緩 超級盃和農曆年挑戰大

洛縣公衛局表示，Omicron變種病毒傳播率仍然很高，本周日的NFC洛杉磯公羊隊與舊金山49人隊冠亞軍決賽和本周末開始的農曆新年慶祝活動，防疫安全再次面臨挑戰。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣新冠疫情 持續緩和，新增病例、檢測 陽性率及住院人數持續下降，29日全縣感染住院人數17天以來首次低於4000人。不過公共衛生部門表示，與去年冬天同期相比，洛縣 目前的感染人群基數依然很大，本周末的超級盃美式足球總決賽和下周的中國農曆新年，還是要堅守防疫防線，減少大型聚會，感染或疑似感染的人不要舉辦聚會。

洛縣公衛局表示，Omicron變種病毒傳播率仍然很高，本周日的NFC洛杉磯公羊隊與舊金山49人隊冠亞軍決賽和本周末開始的農曆新年慶祝活動，防疫安全再次面臨挑戰。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局29日發布當日疫情簡報，洛縣29日新曾感染2萬1709例，新增死亡73例。單日新增病例比一周前的3萬9117例下降了45%，單日檢測陽性率也自12月23日以來首次降至10%以下。

根據洛縣公共衛生局統計，截至29日，洛縣新冠感染總數為263萬1994例；死亡總人數2萬8886人；超過1203萬3000人接受了測試，22% 的人檢測呈陽性。

洛縣公衛局同時表示，Omicron變種病毒的傳播率仍然很高，尤其是本周日的NFC洛杉磯公羊隊（Rams）與舊金山49人隊（San Francisco 49ers）冠亞軍決賽和本周末開始的農曆新年慶祝活動，都可預期民眾與家人和朋友有頻繁和大規模聚會聚餐，防疫安全再次面臨挑戰。

洛縣公衛局表示，Omicron變種病毒傳播率仍然很高，本周日的NFC洛杉磯公羊隊與舊金山49人隊冠亞軍決賽和本周末開始的農曆新年慶祝活動，防疫安全再次面臨挑戰。（記者楊青／攝影）

洛縣公共衛生局提醒居民生病時不應主持或參加聚會。如果可能，在與他人在室內聚集之前先行測試，尤其是與未接種疫苗或因疫情罹患重病高風險的人聚會時，需特別小心。公衛部門建議民眾舉辦吃喝聚會最好在戶外，比較安全一些。如果在擁擠的室內環境中，佩戴合適的優質口罩會增加保護層。

洛縣公衛局也要求所有觀看NFC冠軍賽的球迷們，必須完全接種疫苗或提供陰性測試證明。參加者無論是否接種疫苗，在活動中除了進食和飲水，其它時間必須戴口罩。