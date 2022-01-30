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越華會觀音廟彌勒佛開光 百人祈福

記者張宏／洛杉磯報導
29日上午在越華裔所屬的觀音廟來自越柬寮各界社團代表聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛開光。（記者張宏／攝影）
29日上午在越華裔所屬的觀音廟來自越柬寮各界社團代表聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛開光。（記者張宏／攝影）

美國越南華裔聯誼會29日在觀音廟為一尊彌勒佛菩薩舉辦開光典禮，希望彌勒佛大肚能容天下不平不公之事，為美國華人祈福。

29日上午在越華裔所屬的觀音廟湧現百名越華裔民眾，大家在春節將臨之際，盛裝拜佛祈福。來自越柬寮各界社團代表也聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛開光。會長招銘祥表示，在此新春佳節和疫情肆虐、亞裔被仇恨的當下，在美國的越華裔很需要彌勒佛所代表的寬容、慈悲、樂觀和對人事物的包容，當然最重要彌勒佛代表了長壽。有一句話常用來形容彌勒佛，「大肚能容，容天下難容之事；慈顏常笑，笑世間可笑之人。」最適合現在的處世之道，彌勒佛就在每個人的心裡，希望彌勒佛能給南加越華裔帶來安慰。

彌勒佛代表「大肚能容，容天下難容之事；慈顏常笑，笑世間可笑之人。」（記者張宏／攝...
彌勒佛代表「大肚能容，容天下難容之事；慈顏常笑，笑世間可笑之人。」（記者張宏／攝影）
越華裔所屬的觀音廟29日上午來自越柬寮各界社團代表聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛...
越華裔所屬的觀音廟29日上午來自越柬寮各界社團代表聚集在這裡，為觀音廟一座彌勒佛開光。（記者張宏／攝影）
會長招銘祥主持開光儀式。（記者張宏／攝影）
會長招銘祥主持開光儀式。（記者張宏／攝影）

他說，聯誼會於1976年創建觀音廟，供奉娘娘寶座，1982年將其移至北百老匯街會所，坐鎮新居。越華裔相信，觀音廟不僅保佑安居樂業、衣食無憂，更保佑越華會在異鄉新居傳播中華文化。越華會除了觀音廟，還有越華學校、老人福中心、聚義堂、青年中心、越華服務中心，會員人數超過3500人。 每個機構都是獨立運作，為南加的越華裔提供不同的服務。

華裔 南加 越南

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