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強風襲南加 樹倒屋損停電 克萊蒙區70哩大風吹倒300棵樹

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣Sierra Madre社區的一棵大樹被颳倒橫在地面。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣Sierra Madre社區的一棵大樹被颳倒橫在地面。（記者丁曙／攝影）

聖塔安娜焚風（Santa Ana winds）28日再次席捲南加州，山區的東北風時速在45到55英里之間，造成樹木倒塌和停電。國家氣象局（NWS）報導稱，整個星期來來往往的強風持續到28日（週五）晚間，至少到29日（週六）風力才減弱。

受此次大風影響，洛杉磯、范杜拉縣、河濱縣、聖伯納汀諾和橙縣部分地區，大風都持續到28日晚上10 點。大風造成了部分地區的樹木和電線倒塌，造成部分房屋受損及居民區停電。在克萊蒙（Claremont）地區，超過時速70哩的大風在六小時內吹倒了該市大約300棵樹，其中包括公園裡的91棵樹。一些居民家中斷電，幾所房屋受損。

在洛杉磯的西爾馬（Sylmar）地區，當狂風在奧爾德格羅夫街和克萊伍德大道附近勁吹時，將一棵巨樹颳倒塌了。當地一位居民告訴媒體說，他知道這棵大樹遲早會倒下，因為每年大風後越來越傾斜。但他感到幸運的是，這棵大樹沒有砸倒在房子或汽車上，也沒有人受傷。

氣象服務氣象學家 Phil Gonsalves 說，29日（週六）仍然是低溫天氣，但風速降低到每小時15-20 哩，以及陣風每小時30哩，僅有28日（周五）的一半左右。週六的最高氣溫將在60度左右，週日將達到 66度。因此，1月最後一個週末將迎來一個大部分地區陽光明媚的天氣。

洛杉磯 加州 低溫

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