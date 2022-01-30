短租屋金雞母／短租房源選擇多 須小心踩雷

短租屋照片吸睛很重要。（讀者提供）

對於短租屋的租客，現在短租屋房源越來越多，且房間價格區間從每晚幾十到幾百、上千元都有，房源風格各異，總有一款適合。但房客選擇短租屋也要小心避雷，比如房間實體和照片是否出入大，房間設備狀況要事先了解，尤其重要的是客房所處地點的安全狀況。

短租屋的興起，源於遊客在世界各地旅行時能住進當地人的家裡，一起分享各自國家的文化和風土人情，感受不同地方原汁原味的特色。

入鄉隨俗更有趣 富有人情味

華人 Tina說，比起千篇一律的連鎖酒店，她更喜歡短租屋的人情味和特色，還能和房客、房東 聊天。記得有一次她在土耳其住了兩周，她和房客相處的很好，因為他們也是來自不同國家的年輕人。大家一起聊天，且各自烹飪拿手好菜，這個經歷給她留下深刻的印象。

華人孫小姐之前去印度也入住短租屋，房東是一對印度老夫婦，非常熱情。她早上起來喉嚨痛，房東太太還煮好當地的瑪莎拉茶幫她緩解症狀。她說，雖然住房條件很一般，但老夫婦人很好，讓她覺得很暖心。

但短租屋也有雷區，孫小姐說，她入住一個短租屋前，發現評論裡有房客抱怨，熱水器不好使的問題，因此預訂前她還特別詢問，房東表示，熱水器已修好。但她洗澡時發現，水溫根本不熱，且下水道還堵住了。雖然房東後來賠錢送禮物，但也讓她留下了不好的體驗，下次選擇短租屋時，避開那些被投訴有設備故障的房源。

圖片會失真 評分評價可參考

短租屋圖片都很美好，但現實很骨感。很多房東會把房間拍攝得美輪美奐，讓人心生嚮往，但現實未必如此。

華人Justin之前在巴黎選擇短租屋就踩雷了，他說，房間照片非常現代摩登，但是當他晚上到達時，發現房間又小又舊，抽水馬桶還不好用，完全不是照片上的樣子。讓他學乖再也不只看顏值，還要看評分和評價。

短租屋的地理位置和治安也很重要，來自外州的Julia日前來訪洛杉磯 ，在平台上租了一個洛杉磯西邊的房間，結果連夜搬了出來。她說，那個區感覺很不安全，不僅有人吵架，而且還聽到槍響，嚇得她連夜搬到旅館。