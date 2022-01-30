我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

短租地點好 房東利潤空間大

記者張宏／蒙特利公園市報導
短租經理和房東通過短租屋可獲得更高利潤。（讀者提供）
短租經理和房東通過短租屋可獲得更高利潤。（讀者提供）

和長租相比，短租屋對房東和短租屋經理來說，有更大的彈性和利潤空間。尤其對於地處旅遊勝地或者熱門目的地的房源，獲利是長租的一倍到兩倍。這也是為什麼短租屋平台如Airbnb、Vrbo（現歸 Expedia 旗下）和 Homestay.com等大受歡迎的原因。

從2008年創立到2019年疫情前，有5400萬人在「愛彼迎」（Aribnb）上預訂了3.27億個晚上，愛彼迎上面有超過400萬個房東，成為短租市場主導者，並遠遠超過Vrbo和Homestay.com等競爭對手。儘管Vrbo的歷史比愛彼迎更悠久，但愛彼迎擁有560萬個房源，是Vrbo的三倍，Vrbo只有200萬個房源。

毗鄰旅遊景點 可租到好價錢

愛彼迎無疑也是華人短租屋房東和經理的首選。短租屋經理Sean楊前後管理過20多套房源，他說，目前比較成熟完善的短租平台是Airbnb和Vrbo，前者面向大眾，後者走高端路線。在愛彼迎刊登房源非常簡單，前後只需要20分鐘就能發布一個房源。但發布房源前，要對自己現有的房子進行評估。決定一個房間或一個房源價格高低的首要因素是地點。交通便利或毗鄰旅遊景點的房子，即使內部裝修普通，也能租到好價錢。如果地點不具備吸引力，就要在房源內部裝飾下工夫。一些適當的軟裝修，比如換一些高檔好看的家具、增加一些特色裝飾品或換換壁紙都能吸引更多眼球。

他說，發布房源前要確定自己所在城市的法規，每個城市對短租屋的法規不同，有些城市禁止短租屋，如違規會有罰款，有些城市做短租需要申請許可。如果聘用短租屋經理，這些事就由他們來做，佣金通常是房價的15%到20%左右。

房東Yan在愛彼迎的房源評分基本都在4.5左右，他很善於讓每個房間各具特色，他說，他在巴沙迪那的一套房子四個房間有多種裝修風格，包括復古風、現代風、吉普賽加嬉皮的Boho風等。這套房子裝修費用花了2萬多元，多數是自己動手，且從淘寶買壁紙和一些個性小飾品等，讓平淡無奇的房間有了特色。再找專業的攝影師拍照，這樣放在愛彼迎的平台上才能吸引眼球。因此，這個四個房間的獲利每月是長租的兩倍。

無接觸入住和清潔消毒受青睞

疫情趨緩後酒店價格上漲，且人潮聚集，短租屋更凸顯其價格和人員簡單的優勢。華人房東丁小姐表示，疫情後房客對安全的標準更高，因此平台上那些標註，無接觸入住和清潔消毒的房源更受青睞。以前短租屋房客很喜歡和房東交流聊天，以了解當地風土人情。現在很多短租屋房客幾乎看不到房東，電子鎖輸入密碼入住，所有的使用明細和注意事項都寫在紙上。

短租屋雖然獲利豐厚，但房東和短租經理也需要懂得管理。Yan表示，他會定期查看並關注客人的評論，如有客人對衛生狀況不滿意，他會即時改善。考慮到安全，及為了避免吸大麻或偷竊，他在客廳安裝攝像頭，並標識安裝有攝像頭的告示先提醒客人。

什麼是短租屋（Short Term Rental）？

短租公寓是一種新興的旅遊短期居住方式，通常30天以內都屬於短租，30天以上為長租。短租的房屋設施一般比較齊全，有廚房、浴廁、客廳、餐廳、空調、電視等。

短租公寓自興起以來，大量在租房旅遊平台發布信息，代表性的短租屋平台包括有Airbnb、Vrbo、TurnKey、booking.com、FlipKey和Hotels.com等。通常平台會對房東的財產提供百萬的保障，如發生盜竊和破損，房東可保留相關證據申請賠償。

租客選擇房源時也要根據平台的房源評分和評價謹慎選擇，同時仔細閱讀房東條款，如發生糾紛可通過平台調解。

房東 疫情 華人

上一則

洛縣疫情續緩 超級盃和農曆年挑戰大

下一則

新冠襲蒙市 兩位城中元老病逝 75年莊尼琴行熄燈

延伸閱讀

比香港更誇張…深圳買房難 6代人不吃喝才夠

比香港更誇張…深圳買房難 6代人不吃喝才夠

全球1個名額 Airbnb邀免費入住義大利 還能當房東收租

全球1個名額 Airbnb邀免費入住義大利 還能當房東收租
中國優惠政策吸引 民眾回鄉置產大增

中國優惠政策吸引 民眾回鄉置產大增
短期租屋若發生罪案 洛杉磯市將暫停資格

短期租屋若發生罪案 洛杉磯市將暫停資格
短租屋裡罪案頻發 洛杉磯市將立法限制出租資格

短租屋裡罪案頻發 洛杉磯市將立法限制出租資格
福特、ADT合開公司 砸1.05億加強防盜

福特、ADT合開公司 砸1.05億加強防盜

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
識別KN95口罩60%假冒產品。（記者邵敏／製表）

識別KN95口罩假冒產品看這些

2022-01-27 16:27
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
世說新聞測評開箱節目又來了！這次測評的是costco年貨。

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

2022-01-29 14:10

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？