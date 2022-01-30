短租地點好 房東利潤空間大

短租經理和房東通過短租屋可獲得更高利潤。（讀者提供）

和長租相比，短租屋對房東 和短租屋經理來說，有更大的彈性和利潤空間。尤其對於地處旅遊勝地或者熱門目的地的房源，獲利是長租的一倍到兩倍。這也是為什麼短租屋平台如Airbnb、Vrbo（現歸 Expedia 旗下）和 Homestay.com等大受歡迎的原因。

從2008年創立到2019年疫情 前，有5400萬人在「愛彼迎」（Aribnb）上預訂了3.27億個晚上，愛彼迎上面有超過400萬個房東，成為短租市場主導者，並遠遠超過Vrbo和Homestay.com等競爭對手。儘管Vrbo的歷史比愛彼迎更悠久，但愛彼迎擁有560萬個房源，是Vrbo的三倍，Vrbo只有200萬個房源。

毗鄰旅遊景點 可租到好價錢

愛彼迎無疑也是華人 短租屋房東和經理的首選。短租屋經理Sean楊前後管理過20多套房源，他說，目前比較成熟完善的短租平台是Airbnb和Vrbo，前者面向大眾，後者走高端路線。在愛彼迎刊登房源非常簡單，前後只需要20分鐘就能發布一個房源。但發布房源前，要對自己現有的房子進行評估。決定一個房間或一個房源價格高低的首要因素是地點。交通便利或毗鄰旅遊景點的房子，即使內部裝修普通，也能租到好價錢。如果地點不具備吸引力，就要在房源內部裝飾下工夫。一些適當的軟裝修，比如換一些高檔好看的家具、增加一些特色裝飾品或換換壁紙都能吸引更多眼球。

他說，發布房源前要確定自己所在城市的法規，每個城市對短租屋的法規不同，有些城市禁止短租屋，如違規會有罰款，有些城市做短租需要申請許可。如果聘用短租屋經理，這些事就由他們來做，佣金通常是房價的15%到20%左右。

房東Yan在愛彼迎的房源評分基本都在4.5左右，他很善於讓每個房間各具特色，他說，他在巴沙迪那的一套房子四個房間有多種裝修風格，包括復古風、現代風、吉普賽加嬉皮的Boho風等。這套房子裝修費用花了2萬多元，多數是自己動手，且從淘寶買壁紙和一些個性小飾品等，讓平淡無奇的房間有了特色。再找專業的攝影師拍照，這樣放在愛彼迎的平台上才能吸引眼球。因此，這個四個房間的獲利每月是長租的兩倍。

無接觸入住和清潔消毒受青睞

疫情趨緩後酒店價格上漲，且人潮聚集，短租屋更凸顯其價格和人員簡單的優勢。華人房東丁小姐表示，疫情後房客對安全的標準更高，因此平台上那些標註，無接觸入住和清潔消毒的房源更受青睞。以前短租屋房客很喜歡和房東交流聊天，以了解當地風土人情。現在很多短租屋房客幾乎看不到房東，電子鎖輸入密碼入住，所有的使用明細和注意事項都寫在紙上。

短租屋雖然獲利豐厚，但房東和短租經理也需要懂得管理。Yan表示，他會定期查看並關注客人的評論，如有客人對衛生狀況不滿意，他會即時改善。考慮到安全，及為了避免吸大麻或偷竊，他在客廳安裝攝像頭，並標識安裝有攝像頭的告示先提醒客人。

什麼是短租屋（Short Term Rental）？

短租公寓是一種新興的旅遊短期居住方式，通常30天以內都屬於短租，30天以上為長租。短租的房屋設施一般比較齊全，有廚房、浴廁、客廳、餐廳、空調、電視等。

短租公寓自興起以來，大量在租房旅遊平台發布信息，代表性的短租屋平台包括有Airbnb、Vrbo、TurnKey、booking.com、FlipKey和Hotels.com等。通常平台會對房東的財產提供百萬的保障，如發生盜竊和破損，房東可保留相關證據申請賠償。

租客選擇房源時也要根據平台的房源評分和評價謹慎選擇，同時仔細閱讀房東條款，如發生糾紛可通過平台調解。