疫情下報稅 需謹慎對待稅表修改

全國亞太裔商會(ACE)主席、CSMI總裁兼首席執行官Karen Eng博士 （視訊會議截圖）

「2022加州華人 企業管理與發展年會」27日召開疫情下的企業稅務規畫講座線上研討會，會議指出，政府在過去兩年頒布的法案，還有現任總統拜登關於稅法上的一些改變，包括一些未實施的計畫，其中最重要的是2021年3月頒布的工作計畫和家庭計畫，包括大家熟知的救濟金法案等，都導致了報稅與以往的不同。不管個人還是企業，面對國稅局 修改稅表的要求一定要謹慎對待。

北美華人會計師協會會長張青說，一些新稅法是在2020年12月和2021年3月通過，最大的區別體現在近兩年收到國稅局的信比往年都多，包括第一輪、第二輪、第三輪紓困金，有些是通過轉帳，有些則是直接寄支票和卡，很多改變「牽一髮而動全身」，有些企業報稅時甚至需要反覆修改。

洛杉磯縣保險 管理委員會委員、華興保險總裁張國興在會上指出，政府官員、立法者、企業高管和小企業領袖進行圓桌會議，討論創建持久解決方案的方法，並支援了超過200萬元的贈款，這筆資金對處於經濟困難期的小企業至關重要。

全國亞太美商會(ACE)董事會主席、CSMI總裁兼首席執行官Karen Eng博士表示，三分之一的亞太裔女性企業主曾經經歷過直接的種族偏見和歧視，84%的小企業主報告稱covid-19對他們的小企業產生了直接的負面影響。

張青還說，國稅局近兩年也會用中文的媒體來傳播稅務知識，在第一時間把稅務資訊更新傳遞給大家，可以看到政府對華裔和少數族裔的重視，這是大家團結一致、在社區樹立良好形象、努力的爭取而來。去年稅季開始時間是2月12日，今年稅季的開始時間是1月24日，比去年早了近三個星期。