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幫幫忙基金會 1.31、2.2將發放N95口罩等物資

【洛杉磯訊】
幫幫忙基金會為民眾發送免費物資。（本報檔案照）
幫幫忙基金會為民眾發送免費物資。（本報檔案照）

時值華人農曆新年前夕，幫幫忙基金會（Simply Help Foundation）將發放愛心物資給千家萬戶，照顧低收入家庭或單身人士、老人等弱勢族群。

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛稱，此次與食物銀行Foothill Unity Center共同推動「關懷弱勢促進族群融合」的義舉。

這次為期兩天的虎年送暖行動時間和地點如下：

1月31日(周一)下午1時至3時。發送地點：790 W. Chestnut Ave, Monrovia

2月2日(周三)上午9時至11時30分。發送地點 : 191 N. Oak Ave, Pasadena

此次活動足夠供應600個家庭的愛心物資，包括海鮮泡麵等各種食品、冬季禦寒用圍巾帽子以及抵擋新冠病毒的KN95口罩和消毒洗手液等。

發送對象包括居住在阿蘇薩(Azusa)、鮑爾溫公園(Baldwin Park)、亞凱迪亞(Arcadia)、布瑞普萊(Bradbury)、杜瓦迪市(Duarte)、蒙羅維亞（Monrovia）、 巴沙迪那（Pasadena）、艾塔迪那(Altadena)、南巴沙迪那（South Pasadena）、西拉瑪德瑞(Sierra Madre)、天普市（Temple City）、 歐溫岱(Irwindale)、艾爾蒙地（El Monte）、羅斯密（ Rosemead）、阿罕布拉（ Alhambra）和蒙特利公園（Monterey Park）等地區的低收入人士、家庭和老人等。需要帶ID領取。

低收入 亞凱迪亞 鮑爾

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