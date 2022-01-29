逃過一劫 瑪麗皇后號2月開始維修 預料下半年恢復營運

瑪麗皇后號的檔案照。（瑪麗皇后網頁）

建於1930年代的瑪麗皇后號（Queen Mary），在載運超過200萬人次橫越北大西洋後退役，船東1967年移往西岸的加州長堤 當成海上旅館。但是經過40年的使用後，老舊不堪的設施卻成為安全隱憂，且維修費用超出船東負擔，因此2021年將所有權移交給長堤市府，經過冗長討論，府會終於同意動支250萬元經費進行緊急維修，在2月開始的這項工程預料將可使瑪麗皇后號在下半年恢復營運。

長堤市長賈西 亞（Robert Garcia）表示，既然市府已經接管瑪麗皇后號，維持她的狀態就是市府的責任。現階段的瑪麗皇后號雖然還不能恢復開放，但還是能作為影片拍攝場景，提供穩定收入。緊急維修共需500萬元，分兩階段，第一階段將先移除日趨腐朽的救生艇，因為它們已讓支架龜裂，移除後將能提高船體的結構穩固。

另外一個項目則是增加船底的抽水馬達，以便在發生緊急狀況時能將灌入的水排出船外。同時進行的還有壁艙強化、緊急發電機與進水警示系統。市府官員表示，這些該有的設備，在過去40多年間一直沒裝。初步分析顯示，瑪麗皇后號的翻修將耗資近3億元，包括先期的2300萬元緊急維修費用。

去年7月，瑪麗皇后號所有權重新移交給長堤市後，市議會曾討論過多個處理方案，包括拆解船體和讓船隻沉沒水下。幸最後還是決定大修後繼續營運。