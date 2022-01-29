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洛杉磯華埠虎年爆竹賽跑 線上舉行

本報訊
洛杉磯華埠爆竹跑往年開跑盛況。(LACFRC)
洛杉磯華埠爆竹跑往年開跑盛況。(LACFRC)

為迎接農曆虎年春節來臨，洛杉磯最大和最古老的慶祝活動──第44屆洛杉磯華埠爆竹跑（L.A. Chinatown Firecracker），原定於2月19、20日在華埠百老匯大道舉行。但是，鑒於近日Omicron變種病毒迅速傳播和住院人數激增，洛杉磯華埠爆竹跑組織委員會（LACFRC）決定，今年的賽跑活動完全虛擬化，全部改在線上舉行。

洛杉磯華埠爆竹跑組委會本周作出了一項艱難的決定，第44屆年度洛杉磯華埠爆竹跑，包括5公里、10公里、兒童跑、遛狗、健行及20、40哩自行車賽，全部改為線上舉行。組委會指出，在這個充滿不確定性的時期，仍然關注 成千上萬的參與者、觀眾、志願者、供應商和當地社區以及醫護人員的安全，不得不做出這項艱難的決定。

從現在到2月27日，2022年洛杉磯華埠爆竹跑活動的參與者，將能夠通過下載並開通RaceJoy  App來完成比賽活動。該App在參與者跑步、步行、騎車時，跟踪他們的活動並記錄他們的結果。RaceJoy提供實時GPS進度警報、跟踪、Send-a-Cheer（參與者可能會收到來自遠程朋友和家人的支持性音頻歡呼）和虛擬結果。參與者也可以在 L.A. Chinatown Firecracker註冊網站上提交他們的結果。

洛杉磯華埠爆竹跑組委會將繼續優先考慮所有參與者和志願者的健康和安全，包括遵守公共衛生準則。每位註冊參賽者都會收到一份2022年爆竹跑比賽紀念圍兜、獨家收藏完賽獎牌、限量版T恤和禮包。

洛杉磯華埠爆竹跑自行車騎行賽往年盛況。（LACFRC）
洛杉磯華埠爆竹跑自行車騎行賽往年盛況。（LACFRC）

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