涉路怒槍擊 1家3人被捕 保釋金173萬元

南加河濱縣一家三人涉嫌路怒遭警方拘捕。（警方提供）

加州 公路巡警局（CHP）發布消息，河濱縣一家三人日前涉嫌在公路駕車被人超車，引發路怒（road rage）舉槍射擊對方，遭警方拘捕。他們被控罪名包括企圖謀殺、窩藏，幫助他人逃脫及逃避重罪、攜帶裝滿子彈槍支 外出等，保釋金總計超過173萬元。

遭拘捕三人是河濱縣縣屬地霍姆蘭（Homeland）居民，父親Leticia Magdaleno，61歲；母親Jose Luis Magdaleno-Rico，54歲；兒子Jose Ricardo Magdaleno，26歲。他們於1月25日在住所被警方拘捕。

警方表示，案發時，三人駕車行駛在艾辛諾湖市（Lake Elsinore）15號公路上，父親Leticia Magdaleno駕車。在嫌犯住宅還發現手槍、攻擊步槍、霰彈槍及子彈，還有裝滿子彈彈夾。

本月16日，當三名嫌犯駕駛2001 Chevrolet Tahoe行駛在15號公路時，在艾辛諾湖市Diamond街南邊，恰好遇到兩名19歲年輕人駕駛2001 Ford Ranger突然超車。三名嫌犯氣急，駕車與對方並行，其中一名嫌犯拔出手槍向對方射擊，幸好無人受傷。警方表示，嫌犯開槍後迅速駕車逃跑。

嫌犯Leticia Magdaleno保釋金110萬元，Jose Luis Magdaleno-Rico保釋金53萬7500元，Jose Ricardo Magdaleno保釋金10萬元，但尚未公布嫌犯過堂時間。