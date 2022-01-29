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海軍集體貪污案 主謀肥奧承認提供財物、享樂與性招待

編譯組／綜合報導 
美國海軍史上最大的集體貪污案的新加坡籍主謀「肥奧」（Fat Leonard）。(USNI)
美國海軍史上最大的集體貪污案的新加坡籍主謀「肥奧」（Fat Leonard）。(USNI)

美國海軍史上最大的集體貪污案，預定2月28日開審，被告九名中高階軍官中已有三人認罪，第四人料將在開庭前認罪換取減刑。新加坡籍主謀「肥奧」（Fat Leonard）2015年認罪時，承認向海軍詐取3500萬元，並向洩露機密的軍官提供財物、享樂與性招待。 

此案纏訟七年，先前已有前陸戰隊上校Enrico DeGuzman、海軍准尉Robert Gorsuch認罪，26日再添一名海軍中校謝德（Stephen Shedd），另一名海軍上校Donald Hornbeck原定上周認罪協商，但因疫情延至下周開庭。 

還未認罪的五人分別是海軍上校David Newland、James Dolan、Bruce Loveless、David Lausman，與海軍中校Mario Herrera。 

「肥奧」本名Leonard Glenn Francis，是一名長居新加坡的包商，長年以接待美國海軍第七艦隊為業，而為了穩固他在東南亞的生意，他收買了這批自稱「兄弟連」（Band of Brothers）的軍官，藉此得知海軍調防時程，以及對手競標價格，並在接待過程中大撈特撈。 

現年48歲的謝德近日向聖地牙哥聯邦法院，承認兩項賄賂指控，並承認洩漏軍事機密協助肥奧牟取不法利益。證詞顯示，2006年至2008間，當時還是少校的謝德因為負責後勤業務，因此能提前得知某艘軍艦將停靠何地，因此向肥奧提供了至少三艘船艦的機密動態，包括2007年間的兩棲突擊艦USS Tarawa、飛彈巡洋艦USS Port Royal，與2008年間的飛彈驅逐艦USS Fitzgerald。 

謝德另外還向肥奧透露其他競標對手的底價，讓肥奧能夠贏得合約。作為回報，肥奧向謝德與共犯提供「單身漢頂級套餐」，包括頂級美食、豪華旅館住宿與的狂歡派對，總價超過25萬元。謝德另外還在2008年接受了肥奧價值5萬元的「特別套餐」，其中包括在馬尼拉香格里拉飯店的特別性服務，與香檳王Dom Perignon無限暢飲。 

此外，肥奧以3萬元的代價，讓謝德一家到馬來西亞旅遊，並在兩人單獨晚餐時，給了謝德價值2.5萬元的男女對表。2008年間，謝德曾向肥奧求助，因為他的個人貸款無法償還，雖然肥奧要求提供情報，但不確定肥奧是否有代償負債。另外，謝德還幫肥奧拉人入夥，以便在有人調職時，繼續提供情報給肥奧。 

美國海軍第七艦隊旗艦藍嶺號。（Getty Images）
美國海軍第七艦隊旗艦藍嶺號。（Getty Images）

新加坡 東南亞 貸款

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