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南加華資餐飲業迎新年 喜憂參半

記者楊青／洛杉磯報導
聖蓋博谷不少華資餐廳新年期間生意興隆。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷不少華資餐廳新年期間生意興隆。（記者楊青／攝影）

南加州在來勢洶洶Omicron疫情中進入新的一年，聖蓋博谷華人聚居城市日見復甦的餐飲業讓業者欣慰。儘管物價持續飛漲，人工短缺，食材供應鏈不時短路，民眾與變種病毒共存的新常態，依然擺脫不了對疫情恐懼的陰影，但華洋餐飲業者表示，迎接新年，喜憂參半，與西餐相比，華資餐飲業能夠獨樹一幟的空間更大。

聖蓋博谷不少華資餐廳新年期間生意興隆。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷不少華資餐廳新年期間生意興隆。（記者楊青／攝影）

剛剛落幕的感恩節聖誕節和元旦，聖蓋博谷不少大中型餐廳人滿爲患，不少能同時容納幾十、上百甚至幾百客人的餐廳，一位難求。餐飲業者表示，婚宴壽宴節日家庭團聚正在回來，年底公司和企業尾牙重現人氣，不僅傳統的特色餐館，早茶市、燒臘鋪、火鍋、外賣餐廳也喜見人流不斷，一些明星店家的等候人龍長達一個多小時。

聖蓋博谷不少華資餐廳新年期間生意興隆。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷不少華資餐廳新年期間生意興隆。（記者楊青／攝影）

「2022年應該比前兩年要好」，聖蓋博谷不少華資餐飲商家表示，疫情仍是未知數，但超過半數民眾已打了疫苗，讓商家和客人吃了一顆定心丸，而喜好家鄉味的華人時不時為中餐捧場，只要疫情穩定下來，民眾出門吃飯的熱度應該不減。

人工短缺，是華資餐飲商家新年的擔憂之一。（記者楊青／攝影）
人工短缺，是華資餐飲商家新年的擔憂之一。（記者楊青／攝影）

然而，民生物價飛漲是不少餐飲業者新年最大擔憂。肉類海鮮蔬菜調料和南北乾貨無一不漲，幾乎所有餐館在過去十數個月中，被迫再三修改菜單，提高物價。即便如此，商家盈利空間還是嚴重擠壓。按食材漲價幅度提高菜品價格恐怕嚇走客人，維持現價又恐怕是賠本買賣。不少商家表示，漲價的結果可能會讓更多民眾防守生活基本線，自己動手做飯做菜，低成本家庭食品作坊可能大行其道，讓傳統餐飲業者左右爲難。

聖蓋博谷華資餐飲業者表示，新的一年，喜憂參半，與西餐相比，中餐能夠獨樹一幟復甦空...
聖蓋博谷華資餐飲業者表示，新的一年，喜憂參半，與西餐相比，中餐能夠獨樹一幟復甦空間更大。（記者楊青／攝影）

人工短缺依然是餐飲業新年揮之不去的陰影。華資餐廳處處可見招工啓示，但應徵者甚少。商家給出開業多年來的最高工資價位，依然是數月來無人問津。不少餐館請不到人，老闆自己拉貨和打雜，洗碗、油鍋、倒垃圾，什麽都幹。

好消息是，與2021年相比，2022年的食品供應鏈可能會有所改善，不指望完全恢復「正常」，但應該「有進步」。

人工短缺，是華資餐飲商家新年的擔憂之一。（記者楊青／攝影）
人工短缺，是華資餐飲商家新年的擔憂之一。（記者楊青／攝影）

根據聯邦農業部預測，2022年包括農產品和食材交通和司機短缺將持續，一批老司機退休，大型飲食和食材公司重大延誤和供應中斷仍不可避免。不過好消息是，聯邦農業部近期開始對全國食品供應鏈投資40億元，支持食品生產、改進加工和市場營銷，此外還有額外的1億元用於肉類和家禽企業改善和擴大其加工和冷藏，新的一年，美國本地生產的大宗肉類食材價格上漲可望得到抑制。

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