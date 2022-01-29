洛縣增101例染疫死 去年來單日新高

洛縣公衛局局長費若說，目前正處於病毒肆虐拐點。但入院患者依然很多。（聖安東尼奧醫院）

南加州洛杉磯縣公共衛生局28日發布，當日新增感染死亡101例，這是洛縣 自上一年以來單日新增死亡最高數量之一，由於冬季感染數暴增，導致入院病患相應增多。此外，在加州報告 11例感染後的一天，洛杉磯發現了第一例新的「隱形」Omicron 菌株 BA.2。

據統計，當日新增感染2萬3796例，自疫情 開始以來，洛縣總計感染數是261萬385例，死亡總計2萬8816例。

截至28日，據州府提供數據，洛縣有感染入院患者4192例，較比前一天4323例有所下降，不過，ICU重症患者從前一天的746例略增至766例。

洛縣當天滾動平均陽性檢測 率持續下降，從先前的12.7%下降到11.6%。

縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，洛縣正處於病毒肆虐中的拐點，需要持續對勞動力保護，如此才有助於彌補職場人員短缺，避免病毒繼續傳播給家庭、醫療系統以及弱勢群體帶來的更多壓力。繼續遵守避疫規定，完全接種疫苗、戶外人多擁擠時戴醫用口罩，保持安全距離，如果生病就呆在家裡、接受檢測，若有確診感染COVID-19病毒症狀，馬上通知密切接觸者。

據稱，洛縣在過去兩周已經在疫情主要數據，比如單日感染病例、檢測陽性率方面，出現下行趨勢。入院病患人數也正在下降，但單日死亡數仍維持高位，原因與先前數周入院病患數增加結果導致。

儘管如此，衛生官員們仍持續提醒民眾謹慎避疫，遵守衛生規定，同時警告疫情或出現新的變種病毒，導致新一輪感染數增加，就像變種病毒Delta和感染力更強的Omicron出現一樣。