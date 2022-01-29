秦振國參選眾議員 多族裔代表力挺

聯邦眾議員競選人、核桃市市長秦振國（Eric Ching，右六）及其多族裔競選團隊28日拜會世界日報社長于趾琴（中）和總經理李銘濱（右五），傳達競選理念。（記者楊青╱攝影）

第38選區聯邦眾議員競選人、核桃 市市長秦振國（Eric Ching）及其多族裔競選團隊，28日拜會世界日報社長于趾琴和總經理李銘濱，傳達競選理念，期望改良加州 現狀，有效遏制犯罪，打造安全社區，提升民生品質，重拾中小學教育 核心，為選區爭取福利，還百姓安居樂業的傳統生活。

來自華、日、韓以及拉丁裔和白人社區的代表28日一起為秦振國站台，同時表達對加州的治安、教育等議題的關注。秦振國表示，包括社會治安、懲治犯罪、中小學教育、社會傳統核心價值觀等等方面，加州都離人們越來越遠，民眾安居樂業的基本訴求越來越難，這種狀況應該改變。

在地方公職服務十年，兩度擔任核桃市市長，他表示，核桃市數度成爲全國「最適合居住的城市」，治安良好，財政盈餘，環境優美，可以成爲加州的典範。他同時表示，持續兩年新冠疫情重創全美和加州經濟，在很多企業得到政府大量資金援助的同時，但也有大批企業沒有得到應得的援助而倒閉，他將為企業的公平待遇而戰。

剛剛結束的2022年加州選區重劃之後，秦振國也從聯邦39選區轉入38選區，地域包括羅蘭岡、哈仙達崗、諾瓦克、惠提爾、拉米拉達、巴納公園市、蒙蒂貝婁、蒙特利公園市、鑽石吧、核桃市、拉布瑞亞、拉哈布拉岡、南艾爾蒙地等城市。

來自拉丁裔的支持者表示，他的訴求非常簡單，如果老百姓不能安居樂業，就不可能就有優良的社區，現在太多的負面事件出現在生活中，人們在麻煩和不安中生活，加州的現狀必須改變。他在加州居住了十年，現在的情況越來越差。最近看到加州公立小學的性教育教學錄像，幾乎就是赤裸裸色情級影片，孩子們看的卡通片，也充斥與傳統教育背道而馳的氛圍，很多家長不知所措。

韓裔社區支持者表示，她本人來自南韓但父母來自北韓，全家為追求自由民主夢想來到美國，但美國最根本的價值觀卻正在遭到毀滅，人們的基本價值觀混淆，比如加州推行男女同厠，還教導孩子不稱呼爸爸媽媽，情何以堪？她表示，今年加州的中期選舉，選民應該對自己以及子孫後代的前途負責。

一位日裔牧師表示，他和秦振國一樣，也在幾年前痛失至愛親人，飽嘗人生苦酒。有人因此被擊倒，有人則更堅强，心胸更廣，秦振國則是後一種。他表示，現在加州選民需要的是真正願意傾聽和瞭解民眾需要的候選人，秦振國正是這樣一塊磁鐵，將不同族裔的人聯合在一起，幫助大家達成共同訴求。

2022年初選登記截期3月11日，目前38區共和黨只有秦振國一人，民主黨為現任桑切斯一人。