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華人擔心疫情蔓延 急為中國父母網購食物、藥品

本報記者／洛杉磯報導
中國Omicron疫情蔓延，可憐海外華人兒女心，為父母囤午餐肉和壓縮餅乾。（淘寶截圖）
中國Omicron疫情蔓延，可憐海外華人兒女心，為父母囤午餐肉和壓縮餅乾。（淘寶截圖）

新冠Omicron疫情蔓延中國，可憐海外華人兒女心，擔心中國的父母因封城導致食物缺少，趕緊上網為父母囤食物和藥品。有人為父母囤午餐肉、壓縮餅乾，也有人為父母囤應急包和各種臘味食品，還有人因為父母所在城市封城，網購不送貨而乾著急。

丁小姐近日看新聞，又有幾個大城市發現病例，限制出入，估計離封小區也不遠了，她請父母存點吃貨，但父母根本不信。雖然她覺得小區被封的可能性較小，但總覺得囤點吃的有備無患，尤其能常溫儲存的。她上網下單罐頭食品送到家裡，但父母不愛吃罐頭要送人。丁小姐說，她當然也希望父母能不用到這些罐頭，但是為人子女總要做點什麼求心安。

還有馬先生也給父母下單冷凍蔬菜和三文魚，真空包裝的臘雞臘鴨，零食禮盒，反正要過年了，當年貨存著，真空包裝的也能挺很長時間，吃起來也方便。他還囑咐父母們備好兩個月的慢性病藥品，有備無患，好過萬一沒藥吃。也有華人給父母下單了罐頭、火腿腸、八寶粥、大米、自助火鍋、冷凍速食品等。此外還買了應急包，包括醫藥包和救生繩、保暖袋、手搖手電收音機一體機。

華人孫女士說，從前北方會在秋天買很多白菜和大蔥，過冬就指望這個了。家在北方可多買點白菜，白菜能變辣白菜和酸菜。家裡買點肉魚凍起來，還有乾木耳、乾香菇、乾海帶、乾腐竹，其實能吃好久。又買了豆芽機和豆子，黃豆綠豆可以在家發豆芽當蔬菜吃。這年頭中國國內情況還真的說不準，Omicron蔓延開來，各省市封城也是分分鐘的事情，儲備幾個月的食物，即使用不到，也好過需要的時候沒有。

家在天津的黃小姐，因為當地疫情擴散，淘寶很多賣家都不送貨乾著急。她說，本來想給父母囤些食物藥品，但是賣家一看送貨地址是天津都不發貨。她在美國鞭長莫及，只能囑咐父母去小區便利店買，即使貴些也好過沒有。

封城 華人 疫情

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