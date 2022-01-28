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亞凱迪亞市選舉 高卿獲洛縣警長背書

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院越華裔心臟病專科醫師高卿（Michael Cao）25日獲得洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva，左)背書。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院越華裔心臟病專科醫師高卿（Michael Cao）25日獲得洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva，左)背書。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院越華裔心臟專科醫師高卿（Michael Cao），全力備戰11月的亞市第五區市議員選舉，高卿25日再次前舉辦募款餐會，洛杉磯縣警局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)到場支持，認為高卿是合適的市議員人選。

越華裔的高卿履歷豐富，他曾是美國空軍少校軍醫，曾在伊拉克及阿富汗服務，如今已退役。因此他的支持者既有退伍軍人也有醫師，他說，和其他有意參選的競選人相比，他的經歷讓他可以有更廣闊的視野，也更願意服務社區。尤其是社區治安是很多亞裔民眾特別關心的事情。因此他能獲得洛縣局長維拉紐瓦的背書覺得非常的榮幸。

亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院越華裔心臟病專科醫師高卿（Michael C...
亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院越華裔心臟病專科醫師高卿（Michael Cao，右二）25日舉辦募款餐會，獲得洛杉磯縣警局長維拉紐瓦(左二))到場背書。（記者張宏／攝影）

亞市現在郵箱盜竊問題嚴重，作為亞市警察基金會的董事，他會與警察密切合作，加強監控，促進公民參與，他相信通過和洛縣警局密切溝通和合作，能切實的改善亞市的治安狀況。

維拉紐瓦表示，高卿是出色的亞裔候選人，洛縣警局關注亞裔社區，尤其亞裔社區仇恨犯罪的議題，希望高卿當選後能為城市治安做出貢獻。

亞市副市長鄭博仁表示，很高興目前看到那麼多華人有興趣參選，更多華人參政是一件好事。亞裔出來，大家看法和角度都不同，會有益於社區。李軍是2010年參選過，當時大家一起參選，現在時隔多年又想回來服務社區，精神可貴。王愛琳有媒體和教育經驗，也會有不同的觀點。高卿是退伍軍人，又是醫生，一般政治人物多數都是律師，他希望看到不同職業的人加入市議會，帶來不同的觀點。

未來也許會有更多人出來，亞市的第二區和第三區也會在11月競選。市府也會盡快討論並公佈第五選區過世市議員Roger Chandler位子處理的結果。

亞裔 洛縣 警察

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