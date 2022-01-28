洛縣孩童確診多 13所小學爆疫情

洛縣公共衛生局長費若博士27日指出，洛縣幼稚園至中學的感染情況依然嚴峻，尤其是小學生，共有13所小學在過去兩周出現較大規模的感染。（記者 楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局27日指出，洛杉磯縣新冠感染住院人數和七天感染平均值雙雙穩步下降，但幼稚園至高中的感染情況依然嚴峻，尤其是小學生，有13所小學在過去兩周出現較大規模的感染，因為孩子都未到接種疫苗 年齡，對抗變種病毒免疫力低。公共衛生局再次提醒民眾戴有效防護口罩 ，減少聚會，發現感染及時報告，主動隔離。

洛縣 公共衛生局27日公佈的數據顯示，有4323人因感染重症住院，較上周峰值的4800人有所下降。新入院的COVID-19患者過去七天的平均值下降10%，從一周前的614名患者減少到當天的552人。截至27日，17%的COVID陽性住院患者目前在加護病房，12%的陽性住院患者需要使用呼吸機。

洛縣27日新增85例死亡，新增2萬6010感染。在新增的死亡病例中，七人在30至49歲之間，八人50至64歲之間，25人65至79歲之間，42人年齡超過80歲，以及72例有基礎病。

洛縣公衛局27日公佈的數據還顯示，在過去兩個月中，Omicron的傳播在不同的疫苗接種狀況和不同年齡層居民中產生了不成比例的影響，接種疫苗和打了加強針的人住院風險顯著降低。到1月15日，完全接種疫苗和加強針的人入住重症病房的可能性比未接種疫苗的人低28倍。儘管如此，在1月14日當周，新增1559例醫護人員陽性病例，一周之間增加近18%。洛縣的醫療保健系統仍處於緊張狀態，全縣醫護人員目前依然短缺。

洛縣公共衛生局長費若博士27日同時發佈了洛縣最近半年的疫情對比報告。她說，統計到1月25日，洛縣入住重症病房人數佔住院總數的40%左右，重症病房中約30%的病患上呼吸機，兩項數字比三個月前上升兩至三倍，與2020年7月下旬的情況幾乎持平，但比2021年6月的最高峰值下降一半以上。

費若博士表示，由於12歲以下的孩子未能接種疫苗，一旦有人被感染很容易出現群體大規模感染，所以全社會都有責任接種疫苗，戴口罩，保持距離少聚會，為未打疫苗和不能打疫苗的人群提供更多保護。她同時建議民眾戴N95和KN95等防禦性更强的口罩，而且需注意口罩的鼻息和面頰兩邊密合度，連續戴一天的口罩、被口水或汗水污染的口罩等都應及時更換，確保口罩真正發揮防疫作用。