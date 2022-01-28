我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

橙縣檢察長選戰 似成賈斯康路線之爭

編譯組／綜合報導 
橙縣檢察長史匹澤公開批評洛縣檢察長賈斯康，並以此作為競選連任的主軸之一。（ABC）
橙縣檢察長史匹澤公開批評洛縣檢察長賈斯康，並以此作為競選連任的主軸之一。（ABC）

橙縣檢察長年底即將改選，尋求連任的檢察長史匹澤（Todd Spitzer）與對手哈汀（Pete Hardin）的選戰，目前看來似乎已成另類的「賈斯康路線」之爭。賈斯康（George Gascón）為洛杉磯縣檢察長。 

史匹澤26日的記者會，特別選在橙縣與洛縣交界處舉行，他強調橙縣不會跟一線之隔洛縣一樣，輕忽受害民眾的感受。史匹澤強調，他不是貶抑洛縣，只是想強調洛縣民眾活得並不安全。史匹澤的選戰文宣特別選了#NoLAinOC當成hashtag。 

部分洛縣民眾也到場聲援史匹澤，認為他們的案件在洛縣沒有得到妥善處理，因為賈斯康的原則讓他們受到二度傷害。史匹澤也將他的對手哈汀比擬成「橙縣賈斯康」。

不過哈汀不以為然。他受訪時表示，他從沒見過賈斯康，也沒和賈斯康說過話，對賈斯康的政策只是有點耳聞，而且他與賈斯康有明顯差異，其例之一就在於他反對一體適用的從輕量刑。哈汀也說，他對橙縣檢方目前的處境感到遺憾，因為他們總是要跟其他縣份比較。

賈斯康在另外一場視訊會議中被問到相關爭議，他回應不願介入無謂的政治紛擾，只想做好該做的事。不過史匹澤似乎無意退讓，強調他想看到橙縣與洛縣都好，所以絕對不會讓洛縣的難堪局面在橙縣重演，所以#NoLAinOC的重點正在於提醒民眾，不該讓洛縣一直沉淪，也不該讓橙縣變成洛縣第二。

洛縣 橙縣 洛杉磯

上一則

洛城新語／安置遊民 華人遠慮已成近憂

下一則

聖伯納汀諾集合公寓 700萬賣出

延伸閱讀

犯罪者未受到對等懲罰引怒火 賈斯康仍堅持司法改革

犯罪者未受到對等懲罰引怒火 賈斯康仍堅持司法改革
洛縣凶殺案 2年增94%

洛縣凶殺案 2年增94%
包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩

包裹失竊案增 聯合太平洋促起訴 賈斯康不甩
賈斯康推少年轉移糾正計畫 「免刑事指控」挨批

賈斯康推少年轉移糾正計畫 「免刑事指控」挨批
賈斯康幕僚長 醉酒滋事隔天獲釋

賈斯康幕僚長 醉酒滋事隔天獲釋
司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

司改助犯罪 罷免賈斯康究責 拚明年初重啟11月印上選票

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-25 20:00
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫，華人1死1傷。（記者王若然╱攝影）

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

2022-01-27 21:56
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些