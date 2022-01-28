橙縣檢察長選戰 似成賈斯康路線之爭

橙縣檢察長史匹澤公開批評洛縣檢察長賈斯康，並以此作為競選連任的主軸之一。（ABC）

橙縣 檢察長年底即將改選，尋求連任的檢察長史匹澤（Todd Spitzer）與對手哈汀（Pete Hardin）的選戰，目前看來似乎已成另類的「賈斯康路線」之爭。賈斯康（George Gascón）為洛杉磯 縣檢察長。

史匹澤26日的記者會，特別選在橙縣與洛縣 交界處舉行，他強調橙縣不會跟一線之隔洛縣一樣，輕忽受害民眾的感受。史匹澤強調，他不是貶抑洛縣，只是想強調洛縣民眾活得並不安全。史匹澤的選戰文宣特別選了#NoLAinOC當成hashtag。

部分洛縣民眾也到場聲援史匹澤，認為他們的案件在洛縣沒有得到妥善處理，因為賈斯康的原則讓他們受到二度傷害。史匹澤也將他的對手哈汀比擬成「橙縣賈斯康」。

不過哈汀不以為然。他受訪時表示，他從沒見過賈斯康，也沒和賈斯康說過話，對賈斯康的政策只是有點耳聞，而且他與賈斯康有明顯差異，其例之一就在於他反對一體適用的從輕量刑。哈汀也說，他對橙縣檢方目前的處境感到遺憾，因為他們總是要跟其他縣份比較。

賈斯康在另外一場視訊會議中被問到相關爭議，他回應不願介入無謂的政治紛擾，只想做好該做的事。不過史匹澤似乎無意退讓，強調他想看到橙縣與洛縣都好，所以絕對不會讓洛縣的難堪局面在橙縣重演，所以#NoLAinOC的重點正在於提醒民眾，不該讓洛縣一直沉淪，也不該讓橙縣變成洛縣第二。