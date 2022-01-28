17歲犯性侵 26歲變性人判進少年監獄

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón，左）不願將26歲的變性人塔布斯(右)，送至成人監獄服刑，導致26歲的她會在少年院服刑，並且可能很快被放出來。(Getty Images)

加州洛杉磯縣現年26歲的變性女子塔布斯（Hannah Tubbs），2014年17歲時，在洛縣 棕櫚谷Denny's餐廳廁所內性侵 10歲女童，直到有人進入廁所後才停止獸行。但她在2021年1月才因此案就擒並遭起訴。由於檢察長賈斯康（George Gascón）不願將塔布斯移送至成人監獄 服刑，因此法官只能以少年犯裁定，將塔布斯轉送少年戒護機構完成刑期。

已成年的她，因為以少年犯身犯進監牢，所以她很可能很快就會被釋放，或轉為在家監管，因而引發眾怒。她犯案時距離18歲生日僅差了幾天。

塔布斯2014年犯案後，還曾試圖性侵另一名未成年人，並因施暴、持有毒品、違反假釋規定、以致命武器攻擊等罪遭到判刑，目前已經在外州監所羈押一年多，但因為最新裁定，她將被移往少年戒護機構服完所餘刑期。高等法院法官Mario Barrera判決後表示，因為檢方從未要求將塔布斯移往成人監獄，因此他只能判定於少年感化院服刑。

但已成年的犯人於少年監獄服刑，正是本案引發輿論譁然的關鍵。賈斯康先前表示，受害人已經搬離加州，且不願出庭作證，並且因為塔布斯的身分，在成人監獄服刑可能反倒不利，在少年機構服刑還可接受治療。但是，塔布斯移往少年監獄的爭議之處就在，為了保護她與其他受刑人的安全，她只能隔離監禁，不能有其他人際互動。

庭審完畢後，支持移往成人監獄的洛縣檢察官Shea Sanna表示，他曾希望將塔布斯移往成人監獄，而非身處易受干擾的少年之間，既然塔布斯是個性侵少年的犯人，讓她被關到少年機構非他所願，「身為檢察官，我的工作並不是保護侵擾小孩的罪犯」。不過Shea Sanna不願直接針對他的老闆賈斯康發表評論。

選區包括棕櫚谷（Palmdale）的洛縣縣委巴格（Kathryn Barger）表示，這樣的判決十分不如人意，反對賈斯康不願讓塔布斯在成人法庭受審，導致塔布斯得在少年機構獨自監禁。洛縣獄政機構的律師曾在庭審期間，要求法官讓塔布斯在成人監獄服刑，但Mario Barrera最後強調，他無權逾越檢方起訴內容，擅自將塔布斯囚禁於其他處所。塔布斯27日將移往少年監護機構。