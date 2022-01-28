培根法喊卡 豬肉半年內不漲 未來仍須停賣不人道豬肉

法院裁定，加州2018年公投通過第12號提案，俗稱「培根法」，可暫不實施，這意味著豬肉相關產品在短期之內不會漲價。(NBC)

加州 人愛吃的培根與豬肉相關產品，至少短時間之內不會漲價了，豬肉廠商、餐館和消費者聞訊都感到開心。

加州2018年公投通過第12號提案，即動物福利 提案（Farm Animal Confinement Proposition），俗稱「培根法」(bacon law)，新法原定2022年元旦生效，但在豬肉廠商的不斷訴訟下，沙加緬度縣高等法院本周裁定，零售與餐飲業者可以暫不受影響，等到加州正式頒布豬隻養殖相關規定半年後，才改為只准使用人道產製的豬肉產品。

全美最高標準的第12號提案，當年以壓倒性票數通過，規定肉豬、蛋雞、小牛養殖環境都須合於人道規範。例如肉豬的生活空間，不得小於24平方呎，北卡州立大學的推估會增加15%的成本。因此，雖然蛋雞、小牛的業者似乎都願配合加州新規，但豬肉廠商卻在加州不斷提告， 雖然養殖業者敗訴，但零售與餐飲業者卻獲得勝訴。

加上加州政府在提案過關後並未積極作為，導致到現在都未頒布動物福利施行細則，才會導致沙加緬度縣高等法院的裁定，讓零售與餐飲業者可以繼續販賣「不人道」豬肉，直到豬隻養殖相關規定頒布的半年後，才必須停賣「不人道」豬肉。 法院裁定，加州2018年公投通過第12號提案，俗稱「培根法」，可暫不實施，這意味著豬肉相關產品在短期之內不會漲價。(FOX)

加州超市業者協會（CGA）與其他公會都表示歡迎法院的判決，認為加州的餐廳與家庭，原本就已經面臨萬物皆漲的難題，加上第12號提案的施行細則遲未公布，冒然實施只會讓市面物價更亂。

不過加州食品與農業局強調，法院判決只限於零售與餐廳，養殖業者還是必須遵守新規，違規者依然會被罰款。美國人道協會（Humane Society of the United States）資深律師Rebecca Cary則說，業者的一再提告無法推翻第12號提案，繼續以不人道方式飼養肉豬的業者，就要做好心理準備，違規肉品不能再賣到加州。

只是加州政府為了減少物價上漲的壓力，早已悄悄做了準備，允許以冷凍方式保存的不人道豬肉產品，可在2022年後繼續販售。冷凍保存的豬肉製品，效期多半可以維持數周，甚至數個月。加州目前是全美最大的豬肉消費市場，肉豬主要產地愛阿華州 年產2.55億磅，其中有80%賣到加州。