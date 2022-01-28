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洛城新語／安置遊民 華人遠慮已成近憂

洛城新語

新冠疫情持續，隨之而來的是愈演愈烈的遊民問題；近日遊民更因辱華、放狗咬人及侵佔空房子等事件，屢屢登上頭條。處於事件中心的亞凱迪亞市，有著非常好的學區與居住環境，可以說是南加州的「富人區」，連這樣的好城市，都不斷遭遇令人頭疼的遊民問題；如何妥善安置遊民，已是迫在眉睫。

前中國職業拳手楊連慧，日前就在亞凱迪亞市經營的拳館前，遭遇遊民帶有種族歧視的辱罵，並與之發生衝突。新聞曝光後，有民眾聯繫楊連慧，稱也曾被這名遊民冒犯，而且他還是放狗咬人的慣犯。楊連慧有功夫傍身，可以自保；如果是普通市民，甚至老弱婦孺遭遇襲擾，雖然事後可以報警，但忍辱被罵造成的心理創傷，已然發生。

除了襲擾商戶，還有遊民闖入做開放日（Open House）的代售豪宅免費住，被發現後竟大膽討回行李。另據亞凱迪亞市民選官員透露，此前天熱之時，也發生過遊民闖入民宅後院游泳池游泳的事件。

如今亞凱迪亞的遊民之亂，讓人不禁想起2021年3月初，市議會曾通過一項決議，擬接受洛縣政府撥款，在該市最南端建立一個小屋庇護所（Tiny Home Shelters），以收納遊民集中管理。本次決議在當時掀起軒然大波，以華人為主的上百市民去信市政府，反對在城市內建立遊民居住區。

不過許多華裔青年，卻有不同看法；他們形成團體走上街頭，向反對建遊民屋的父輩們叫陣。學生團體代表認為，住房是最基本人權，為無家可歸者提供住處，是理所應當。而反對建遊民屋的團體則表示，遊民屋可能吸引更多無家可歸者在社區定居，隨之而來的治安等系列問題，難以應對。

最終反對者的聲音佔據上風，小屋庇護所項目被擱置。如今時間過去差不多一年，亞凱迪亞市似乎也沒有進一步處理遊民問題的動作。而因為缺乏系統的處理方法，再加上洛杉磯縣檢察長賈斯康將懲罰降到最低限度的司法改革，警察對部分遊民擾鄰事件，似乎也沒有太多辦法。抓了放、放了抓的結果，就是遊民更加的肆無忌憚。

亞凱迪亞近期的擾民事件，其實只是全美遊民問題的縮影；隨著新冠疫情持續，在畸形的經濟繁榮下，貧富差距不斷加大，遊民問題在許多大城市普遍存在。「希望遊民不來，或將他們趕去其他城市」的想法，已然不切實際。

既然遊民問題將長期存在，且建遊民屋等舊方式不易被當地居民所接受，當局應該立即著手思考，用新的方法，先治標，更重要是治本，才能根本解決問題。

亞市華人對遊民進駐，稍早的遠慮如今已成近憂，即反映政府官員的治理總是慢半拍，更應檢討。對於迫在眉睫的遊民問題，不要再只想如何安置，更應教其自食其力，才能避免一味的安養姑息，反而成了製造遊民的溫床。

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