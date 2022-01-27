河濱金店失竊 歹徒竟蛇形爬進店裡做案

河濱市一名竊賊蛇行匍匐爬入室內，成功躲過警報系統。（KTLA）

河濱市日前發生數起入室竊盜案，監控視頻顯示，一名竊賊為躲避電子警報系統，以蛇形伏地姿式爬入店內作案，躲避電子警報系統。2022年1月初，類似竊案再次發生在河濱市區一家金店，令業者叫苦不迭。

KTLA5報導，去年底，多個商家被入室盜竊價值數千元的現金和商品。今年初，河濱市區一家金店再次遭遇蛇形伏地竊賊。遭竊店主莫伊爾（Cesar Meyer）形容，竊盜如同好萊塢電影 「阿甘正傳」（Forrest Gump ）的泰勒，他在越戰中失去雙腿，如不借助輪椅，他的行動方式就是在地上匍匐爬行，而入室竊賊就是採取這種姿勢。

莫伊爾說，竊盜從毗連的一家物業牆壁鑽洞，臥倒爬行潛入，在室內尋找有價值物品，足足五分鐘，盜竊價值5萬元的銀器後逃走。他說，室內雖然設置電子警報器，但因為此賊行竊方式特殊，警報器偵測系統並未報警，市區部分商家都遭遇過類似竊案。

河濱市警方表示，警方正在調查多起類似入室竊案，嫌犯是否是同一人。受害商家業者莫伊爾，也將部分責任歸咎於警報系統。

莫伊爾表示，電子警報系統肯定是出了問題，若偵測時能捕捉到運動物體，竊盜在室內所有活動，即使臥倒爬行也應被偵測到，但警報器卻沒有發生作用。