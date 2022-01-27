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華裔一家三代深居簡出 硬是不接種

記者邵敏／洛杉磯報導
民調顯示，相比已接種疫苗、及加強針的人，未接種者反而不擔心感染新冠。（記者邵敏／攝影）
民調顯示，相比已接種疫苗、及加強針的人，未接種者反而不擔心感染新冠。（記者邵敏／攝影）

強有力的證據表明，新冠疫苗在預防嚴重疾病方面非常有效，如果接種了疫苗，感染者病情惡化的機會極低，但還是有很多人拒絕接種疫苗，其中包括一些南加華人。最近一份民調顯示，相比已完全接種疫苗及加強針的人們，未接種者反而並不擔心自己會感染新冠。

調查公司Morning Consult 1月對4411人進行一項民意調查，結果發現，對於已接種疫苗、及加強針的民眾，22%的人非常擔心自己在接下來的一年會感染病毒；而未接種疫苗者，只有14%非常擔心染疫。

照理來說，未接種疫苗者直接暴露在病毒面前，更應擔心感染並轉重症，為什麼他們中的很多人並不擔心呢？

洛杉磯華人S女士一家三代至今都未接種新冠疫苗，他們堅持認為疫苗可能存在的副作用，並不比新冠病毒輕。為了防疫，全家人近兩年來幾乎足不出戶，近乎苛刻的生活方式讓他們相信自己未來感染病毒的可能性非常小。S女士的家庭可能代表了一小部分未接種疫苗者的心態。

南加內陸華人張先生一家同樣未接種疫苗，他們甚至不戴口罩頻繁外出，張太太透露夫妻倆不久前曾出現嚴重的類似感冒症狀，但檢測卻顯示陰性。張太太說，「我們從來不擔心會感染新冠，哪怕真感染了，也相信自身強壯的體魄能夠抵抗，新冠只是普通的病毒，和流感一樣。」張太太的觀點也可能代表了另一部分未接種疫苗者的心態。

事實上，科學證據表明，對於未接種疫苗者來說，新冠比任何其他常見病毒都更嚴重，已經殺死了超過86萬5000名美國人，其中絕大多數都沒有接種疫苗。醫學專家表示，在疫苗廣泛使用之前的一段時間，新冠成為美國第一大死因，高於癌症和心臟病。

民調中，大多數未接種疫苗的人表示他們並不特別擔心感染病毒。對此，紐約時報評論員指出，這些人的觀點非常不理性，很多人只有在感染後病重，面臨死亡時才表達自己未接種疫苗的悔恨。

洛杉磯縣西好萊塢市（West Hollywood）一名40歲的男子，近日感染新冠病毒後不幸死亡，引起媒體廣泛關注。男子在臨終遺言中表示，非常後悔沒有及時接種疫苗，如果能再給他一次機會，一定會立即接種疫苗挽救自己的生命。

疫苗 華人 民調

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