我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

洛城新語／其實我們已向病毒投降了

洛城新語  

美國疫情可能進入尾聲，但感染數和死亡數繼續攀升。很多專家樂觀預期，美國最快2、3月就結束大流行(pandemic)，疫情變成區域性或只在特定群體間傳播(edemic)。事實上，美歐早已向病毒舉白旗投降，如果政府將來宣布抗疫勝利，將非常諷刺。

Omicron變種病毒還在肆虐，但威力急速變小。紐約、新澤西州都出現感染數劇降至高峰期的三分之一，譬如紐約市17日感染數從4.75萬急降至1.38萬；洛杉磯縣本周也從每日4萬餘，急跌至2萬餘，傳染加快、人數增多、威力減弱，只是各地死亡數增加。

聯邦政府CDC的主管警告，「任何人都可能感染較不致命的Omicron，它更具傳染性，可能造成很多人死亡」，疫苗接種率較低的州，死亡率更高，疫情尚未達最高峰。

拜登政府上任一年來，一直把抗疫當最優先使命，可能犯傻不智，因為吃力不討好。他命令中大型企業和聯邦雇員、軍隊戴口罩或強制注射疫苗，前者被法院否決，白宮收回成命；很多軍人離職，造成國家兵員和訓練費損失。

拜登民調聲望跌至41%，有57%民眾不滿意，72%認為國家走在錯誤的方向上， 和川普在位時毫無區別，說明政府和民意脫節，抗疫措施是主因之一。

其實無論拜登如何費盡心力，提出各種抗疫措施，從川普2020年初不承認有疫情、反對強制口罩令，就已注定抗疫會失敗。全美近四成民眾拒戴口罩、拒打疫苗，倡議照常集會、反對疫苗聲音此起彼落，根本不把感染和病死當回事。反而認為這是優勝劣敗、強者生存的自然淘汰法則，正是部分西方人根深柢固的理念。拜登和民主黨想扳倒這股勢力，焉有不敗之理？

拜登宣布提供全美所有家庭免費檢測試劑，又從國家戰略儲備中動用4億個N95口罩，免費提供民眾使用，每名成年人可領三個，且不具名，發放方式浮濫，缺乏規畫，根本變成另一種撒錢，未必有實效。

政府這樣做，可能想扳回民調劣勢，且戰略儲備口罩有時效性，與其讓它過期，不如發給民眾。但會戴口罩者早已自購，反而部分族裔或弱勢族群都戴自製的布製口罩，讓這些人能戴N95是仁政。但發放方式誰都可以拿，4億個很快散發完，未必能送到真正有需要的人手中，造成資源浪費。

美國迄今逾7300萬人感染、87萬餘人病亡，數字驚人，意味抗疫已失敗，只能默默接受逾22%美國人感染，美其名是達成「群體免疫」，今後可和病毒共存。反觀中國「清零」抗疫，人民群眾的抗體少，何時走出疫情？要經歷多少陣痛或付出多少人命代價？都不可知。

美國半數人民先「不戰不降」，政府則是「雖戰已降」，聽任病毒和半數反抗的民眾我行我素。我們都不得不向病毒投降屈服，大幅改變了生活方式；但要形容美國抗疫成功，就算說成慘勝也太阿Q了。

口罩 拜登 疫情

上一則

好康報您知／心安超市 （Zion Market）

下一則

河濱金店失竊 歹徒竟蛇形爬進店裡做案

延伸閱讀

強化對中國競爭力 美眾院推出「2022年美國競爭法」

強化對中國競爭力 美眾院推出「2022年美國競爭法」
大法官布萊爾決定退休 民主黨加速行動 避免高院更右傾

大法官布萊爾決定退休 民主黨加速行動 避免高院更右傾
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任
白宮幕僚長柯連恩挨轟結盟黨內左派 致拜登施政效率降

白宮幕僚長柯連恩挨轟結盟黨內左派 致拜登施政效率降
與病毒共存？部分民主黨州顧選票 不再鐵腕抗疫

與病毒共存？部分民主黨州顧選票 不再鐵腕抗疫

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-26 13:54
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？