上海戶外廣告高手張宜金 來美拚創意發展事業

中國戶外廣告「發明家」張宜金來美國征服星辰大海。（張宜金提供）

張宜金在上海戶外廣告界頗有名氣，她的客戶包括花旗銀行、Adidas、尼康等，她還被人稱作戶外廣告界的「發明家」，她的三個發明賣出137萬元人民幣。如今她來美國發展戶外廣告事業，希望將自己發明運用到美國社區。

張宜金的大學專業是工業設計，畢業後來到上海打拚。在一家廣告公司積累足夠經驗後，2007年成立自己的公司。她說，自己是從不服輸的性格，別人覺得困難的事她反而不怕。花旗銀行當時指名，要在上海人民廣場做戶外廣告，但地方已租給Levis。她迎難而上，不僅拿下場地，還用自己的作品和獨特設計理念完成這個項目，獲得第一桶金，花旗也因此成為她的長期客戶。

她服務的客戶從卡爾拉格斐的春夏、秋冬秀中國主辦方創意，到Adidas美羅城球體廣告的戶外創意，從花旗銀行信用卡 作為首張獨立外資銀行信用卡，全新發布上市宣傳計劃、創意、執行，到40個城市鋪排尼康數碼相機戶外廣告等實例。張宜金在2017年金鼎國際戶外廣告獎上獲得年度最佳創意精英獎，在2018年金鼎國際廣告獎上，還獲得年度最佳創意精英獎和年度最具價值企業領袖大獎。2018年8月張宜金被中國廣告協會評為中國戶外40年最具潛力人物。

她說，戶外廣告要考慮周邊的環境是否協調，相得益彰，還要符合品牌受眾活動區域。她曾在廣州市天河區鬧市找到一處爛尾樓，將其變身為花旗銀行戶外廣告樓，效果很漂亮。

談及中美戶外廣告的區別，她說，美國戶外廣告的發展歷史更悠久，她在美國這幾年也汲取很多美國戶外廣告的優點。從設計上講，美國戶外廣告設計更具有創意，中國更重視實用。中國戶外廣告更有多樣性，在種類和數量大大超過美國，因此讓她積累豐富經驗。

張宜金還擅長將高科技發明創造用於戶外廣告，使之更加實用和吸睛，達到廣告效應。她獲得六個中國國家專利證書，這些發明靈感來自生活及對事業的執著。她說，在社區散步看到戶外燈箱廣告時，她就想到設計一個更加便民和智能戶外燈箱，讓民眾有休息的地方，還能提供天氣和社區實用訊息及交水電費。

張宜金說，三個專利使用權已出售，價值約在137萬元人民幣。未來想在美國也能應用自己的專利，尤其社區戶外燈箱廣告。美國很多社區需要發布信息都是電郵或電話，像她在爾灣 住的社區就是如此，但有時未必能及時傳遞。如能在社區裡安裝智能燈箱，不僅能出售戶外廣告位，還能便於社區發布信息和提醒。