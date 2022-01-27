我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

內陸帝國免接種疫苗 大批警察申請投靠

編譯組／綜合報導 
內陸帝國可免接種，外縣市警察紛紛轉調。圖為河濱縣警局巡邏車。（KTLA）
內陸帝國可免接種，外縣市警察紛紛轉調。圖為河濱縣警局巡邏車。（KTLA）

南加州內陸帝國的警察職缺突然變得搶手，一切都因為加州其他縣份的強制疫苗接種令。反對強制接種的河濱縣警局長彼安柯（Chad Bianco）表示，他們最近接到大量警察申請轉調的案件，幾乎都是想從洛杉磯縣、洛杉磯市、聖地牙哥警局等機關轉換跑道，因為河濱縣警局不強制接種。 

針對警察大遷徙的新趨勢，洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）抱怨，超過200名人員申請調職，讓洛縣警局人力短缺更嚴重。他說，除了提早退休人數大增，洛政縣委員會禁止增加新聘人員，現在連疫苗都成絆腳石。 

維拉紐瓦說，他當然可以隨隨便便找個800人來，把總人數湊足1萬300人，但是這不會改變洛縣人力遠遜於全美其他各地的事實。維拉紐瓦先前已經表態，不會強制人員接種，目前也仍然支持不願接種的過半人員。但洛杉磯政府則早已下令，所有縣府職員包括員警，都必須接種疫苗。 

洛市警局的人力短缺現象也差不多，但是他們不願多做討論，只願公開接種比例。至1月22日，82.6%的人員已經完全接種，0.5%部分接種，16.9%尚未接種。 

洛市市長賈西提（Eric Garcetti）強調，市府員工的接種與否，攸關自身安全與市民安危，對於洛市警局的人力問題，市府已經核可額外的加班津貼。

內陸帝國的警局可免接種，外縣市警察紛紛轉調。圖為河濱縣警局員警列隊。（河濱縣警局...
內陸帝國的警局可免接種，外縣市警察紛紛轉調。圖為河濱縣警局員警列隊。（河濱縣警局網頁）

警察 洛縣 洛杉磯

上一則

華裔一家三代深居簡出 硬是不接種

下一則

亞凱迪亞高中科學碗南加奪冠 4月底赴華府總決賽

延伸閱讀

快篩盜DNA資料給中國？不滿被栽贓 華商要告洛警長

快篩盜DNA資料給中國？不滿被栽贓 華商要告洛警長
不滿被栽贓快篩盜DNA 華資公司要告洛縣警長

不滿被栽贓快篩盜DNA 華資公司要告洛縣警長
賈西提前幕僚長洩底 電郵怒批黑命貴「煩人」

賈西提前幕僚長洩底 電郵怒批黑命貴「煩人」
洛縣凶殺案 2年增94%

洛縣凶殺案 2年增94%
盼求處重刑 洛縣警長維拉紐瓦將殺警案交聯邦

盼求處重刑 洛縣警長維拉紐瓦將殺警案交聯邦
洛縣警 控維拉紐瓦妻挾怨報復

洛縣警 控維拉紐瓦妻挾怨報復

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
前職業拳手楊連慧，一天連遭遊民兩次辱罵和放狗襲擊。（讀者提供）

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

2022-01-26 13:54
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
西好萊塢40歲男子染疫死，臨終後悔沒有接種疫苗。（KTLA5）

西好萊塢40歲男子染疫死 臨終後悔沒有接種疫苗

2022-01-24 20:47
截至1月24日凌晨，中國國際航空公司，4月前洛杉磯的航班已全部取消。(中國國際航空網頁)

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022-01-25 02:20

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？