內陸帝國免接種疫苗 大批警察申請投靠

內陸帝國可免接種，外縣市警察紛紛轉調。圖為河濱縣警局巡邏車。（KTLA）

南加州內陸帝國的警察 職缺突然變得搶手，一切都因為加州其他縣份的強制疫苗接種令。反對強制接種的河濱縣警局長彼安柯（Chad Bianco）表示，他們最近接到大量警察申請轉調的案件，幾乎都是想從洛杉磯 縣、洛杉磯市、聖地牙哥警局等機關轉換跑道，因為河濱縣警局不強制接種。

針對警察大遷徙的新趨勢，洛縣 警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）抱怨，超過200名人員申請調職，讓洛縣警局人力短缺更嚴重。他說，除了提早退休人數大增，洛政縣委員會禁止增加新聘人員，現在連疫苗都成絆腳石。

維拉紐瓦說，他當然可以隨隨便便找個800人來，把總人數湊足1萬300人，但是這不會改變洛縣人力遠遜於全美其他各地的事實。維拉紐瓦先前已經表態，不會強制人員接種，目前也仍然支持不願接種的過半人員。但洛杉磯政府則早已下令，所有縣府職員包括員警，都必須接種疫苗。

洛市警局的人力短缺現象也差不多，但是他們不願多做討論，只願公開接種比例。至1月22日，82.6%的人員已經完全接種，0.5%部分接種，16.9%尚未接種。

洛市市長賈西提（Eric Garcetti）強調，市府員工的接種與否，攸關自身安全與市民安危，對於洛市警局的人力問題，市府已經核可額外的加班津貼。