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犯罪者未受到對等懲罰引怒火 賈斯康仍堅持司法改革

編譯組／綜合報導 
賈斯康表示，不論有沒有罷免，他會堅持司法改革的路，只是會因情勢做出重估與調整。(ABC)
賈斯康表示，不論有沒有罷免，他會堅持司法改革的路，只是會因情勢做出重估與調整。(ABC)

不管有沒有罷免挑戰，洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）明確表明，他將會按照競選時的承諾，繼續推動他認為正確的司法改革。

洛杉磯時報專欄指出，賈斯康（George Gascón）1月初舉行就職一周年記者會時，公布他就任後的司法改革成績單，但在這之後，洛縣卻不斷傳出千奇百怪的罪案，除了名店街被打砸搶、尾隨打劫，還有激增的凶殺案。第一次的罷免案雖然失敗，但是第二次正在醞釀中，而且不只是共和黨人，民主黨人也在增加，因為他們認為司法改革是對的，但賈斯康對暴力重罪犯太過縱放。 

洛時專欄作家洛佩茲（Steve Lopez）日前與賈斯康對談，賈斯康不斷強調司法改革的重要性，歷數上任後的成果，包括青少年不再以成人論罪，削除大屠殺等加重處份條款，以及停止非暴力重罪的現金保釋等。但包括洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在內的反對者，卻認定賈斯康對待重刑犯的方式太過寬大，變相鼓勵暴力犯罪。 

現在的反對陣營已經不只是著眼黨派之爭的共和黨人，還添加了民主黨人，以及賈斯康手下的檢察官，反對的動機很簡單，犯罪者沒有受到對等的懲罰，受害家屬心情難以平復。作者訪談兩位參與二次罷免的民主黨人，曾於洛縣擔任檢察官30年的Kathleen Cady與受害者家屬Desiree Andrade。 

Kathleen Cady說，單是去年，她就接受了90起凶殺案的委託，家屬的心聲毫無例外，都是他們覺得檢方不理不睬。Desiree Andrade的20歲兒子在2018年被毆至死，但她不相信在賈斯康手下，正義能獲得伸張，因為賈斯康的寬大，等於向重刑罪犯發出邀請函，「嘿，我們不會起訴，你們儘管幹吧。」 

針對反對者的主張，司法改革不應一體通用，而必須針對個案討論，賈斯康先表示致哀之意，但他還是相信，嚴刑峻罰不是良藥，而且會讓再犯率更高。賈斯康說，身為古巴移民與前任警察，他曾經相信犯罪就應該受到制裁，但許多人是受到環境影響，特別是有色人種族群，「花大錢蓋監獄，不能解決問題」。 

賈斯康強調，他的政策並非一體適用，某些人的確該被關，但某些人可以透過扶助走回正道。同時，凶殺案比例暴增並不只是洛縣一地的問題，加州求處嚴刑的佛瑞斯諾與沙加緬度縣凶殺案一樣大增，遑論全美在2020年更是暴增27%。因此他說，凶殺案的增加不能歸咎於他的政策。 

面對聲勢更大的第二次罷免，賈斯康說，他跟很多政客不一樣，當選後就忘記政見，因此他未來還是會做自己，堅持司法改革的路，只是會因情勢做出重估與調整。

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