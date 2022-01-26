南加氣溫連4天劇降 最低達20℉

持續低溫讓大熊湖保持良好雪況，讓冰雪愛好者者開心不已。（讀者提供）

洛杉磯 縣公共衛生局25日發布降溫及寒冷天氣健康警報，從25日至29日持續四天，南加州 部分地區，尤其是羚羊谷一帶最低溫 度將降至冰點以下，年長者及體弱者需注意保溫，消防部門也提醒普通民眾注意取暖安全。

根據降溫警報，南加州本周將再次迎來另一波的聖塔安娜焚風（Santa Ana winds），本次强風的力度雖然不及上周，但將帶來部分地區較大幅度的降溫，降溫並將25日晚些時候持續至本周末。部分地區將從25日下午開始出現時速40至50哩强風，山區陣風可達每小時50哩左右，洛杉磯縣、橙縣、山谷地區和内陸地區都將出現低溫和陣風天氣。

從25日至29日持續四天，南加州部分地區，最低溫度將降至冰點以下，年長者及體弱者需注意保溫，消防部門也提醒普通民眾注意取暖安全。（讀者提供）

南加州部分地區25日晚至28日晚將較大幅度降溫，最低溫度將降至華氏20度至30度，29日(星期六)氣溫緩慢回復，逐漸上升至華氏30到40度左右。蘭卡斯特從25日晚至29日晚，最低溫度華氏27度至31度，聖蓋博谷山區也將出現類似幅度的降溫，高山地區低溫在26至31度之間，高溫在45至47度之間；大熊湖地區低溫在17至26度之間，高溫47至49度之間。

未來幾天洛杉磯無家可歸者服務管理局將開放冬季收容所，相關地點和交通信息可上網 www.lahsa.org，或致電洛杉磯縣2-1-1 信息專線瞭解。