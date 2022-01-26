南加聯盟 線上迎冬奧、賀新春

美國華社南加聯盟日前舉辦「迎冬奧、賀新春」線上活動，南加社團代表、知名人士、多位世界冠軍和體育健將，聯手迎接2月4日在北京開幕的第24屆冬季奧運會。（魏林峰提供）

美國華社南加 聯盟日前舉辦「迎冬奧、賀新春」線上活動，南加社團與僑界代表、多位世界冠軍和體育健兒，聯手迎接2月4日將在北京開幕的第24屆冬季奧運會。

中國駐洛杉磯總領館領僑主任周詠梅出席當天活動，並向華人 同胞祝福新年。美國南加州華人社團大聯盟主席林淦花、南加州華人社團聯合會監事長林連連、南加華人聯合總會榮譽會長李社潮等，分別致上新春祝福，期待北京冬奧 會、冬殘奧會取得圓滿成功。

美國上海人文藝沙龍藝術總監李道極、美國上海人文藝沙龍主席劉冰、洛杉磯廣州同學會會長麥展智、洛杉磯台灣鄉親聯誼會會長陳恬璧、美中戰略百家講壇會長劉濤、環球美女會總會長張梅寶、美中婦女聯合會會長程正勤、美中共同發展研究會長崔青福、

澳門海外聯誼會秘書長梁守端、美國湖北聯合會會長李黎、美國廣東總會館會長蔡潔儀、南加福建同鄉會會長高元培、福建總商會陳聖海等。

華社南加聯盟拍攝的影片《同心迎冬奧，一起向未來》也在當天活動中播放，表達來自海峽兩岸、五湖四海的美國華人同胞對北京冬奧會、冬殘奧會的衷心祝愿。華社南加聯盟總召集人魏林峰，發表《百年奧運與中國》主題演講。環球美女會表演時裝，展示華人女性的風采與中華服飾之美。